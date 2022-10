BR-BayernTrend Oktober 2022 CSU bei 37 Prozent – FDP rutscht auf 3 Prozent. Bayern sind verunsichert wie nie

Wenn in Bayern am kommenden Sonntag Landtagswahl wäre, käme die CSU auf 37 Prozent. Die Grünen würden 18 Prozent erreichen, die AfD wäre mit 12 Prozent drittstärkste Kraft. Die Freien Wähler lägen bei 11 Prozent, die SPD wäre mit 10 Prozent gerade noch zweistellig, die FDP wäre mit 3 Prozent nicht mehr im Landtag vertreten. Dies ergibt eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts infratest dimap im Auftrag des BR.

Ein Jahr vor der nächsten Landtagswahl hätte die CSU in Bayern ein ähnliches Ergebnis in Aussicht wie beim letzten Wahlgang 2018. Bei einer Wahl zum jetzigen Zeitpunkt käme die CSU auf 37 Prozent, das ist 1 Punkt mehr als im BR-BayernTrend zu Jahresbeginn. Die Freien Wähler hätten derzeit 11 Prozent und damit ein vergleichbares Ergebnis wie vor vier Jahren. Sie verbessern sich damit zum letzten BR-BayernTrend vom Januar um 3 Punkte. Zweitstärkste Partei wären weiterhin die Grünen, die in der Sonntagsfrage mit aktuell 18 Prozent ebenfalls in etwa auf ihr Ergebnis der letzten Landtagswahl kämen. Gegenüber der Umfrage vom Januar verbessern sich die Grünen um 2 Punkte. Auch die AfD legt im Vergleich zum Jahresbeginn 2 Punkte zu und liegt mit 12 Prozent vor den Freien Wählern und der SPD und damit in der Wählergunst etwas besser als 2018. Die Sozialdemokraten büßen mit Blick auf denletzten BR-BayernTrend 4 Punkte ein und würden mit aktuell 10 Prozent auf ihr Landtagswahlergebnis von 2018 zurückfallen. Die FDP, die 2018 in den Landtag zurückkehrte, würde derzeit mit 3 Prozent (-4 Punkte im Vergleich zu Januar) klar an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Alle übrigen Parteien kämen zusammen auf 9 Prozent.

Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den späteren Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Zum einen legen sich immer mehr Wähler kurzfristig vor einer Wahl fest, zum anderen hat die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählerinnen und Wählern durch die Parteien zugenommen.

Aktuelle Verhältnisse in Bayern: zwei Drittel beunruhigt

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine und die damit verbundenen aktuellen energie- und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen sorgen auch in der bayerischen Bevölkerung für große Verunsicherung. Nur ein gutes Viertel der Wahlberechtigten (28 Prozent) in Bayern sieht mit Blick auf die aktuellen Verhältnisse im Land Anlass zur Zuversicht. Dies sind nur etwa halb so viele Befragte wie zu Jahresbeginn (-20 Punkte). Knapp zwei Drittel (64 Prozent; +20 Punkte) sind dagegen derzeit beunruhigt, ein Höchstwert im seit 1998 erhobenen BR-BayernTrend. Die Beunruhigung zieht sich durch alle Bevölkerungsgruppen und Anhängerschaften von Parteien. Besorgt äußern sich insbesondere die Anhänger von AfD (82 Prozent) und Freien Wählern (64 Prozent). Aber auch in den Reihen von CSU, Grünen (jeweils 57 Prozent) und SPD (59 Prozent) überwiegt die Zahl jener, die sich besorgt über die aktuellen Verhältnisse zeigen.

Preisentwicklung: Sechs von zehn fürchten, Rechnungen nicht mehr zahlen zu können

Im Alltag der Bürgerinnen und Bürger macht sich bislang insbesondere die Preisentwicklung negativ bemerkbar. In Bayern sind sechs von zehn Wahlberechtigten (61 Prozent) besorgt, dass sie mit weiter steigenden Preisen ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen können. Damit ist die Angst, durch eine rapide Inflation persönlich überfordert zu werden, im Freistaat etwa ähnlich groß wie im Bundesschnitt (57 Prozent). Abgesehen von den Grünen-Anhängern (36 Prozent) überwiegen die Inflationssorgen in Bayern in allen Wählermilieus, am deutlichsten allerdings wiederum in den Reihen von AfD (79 Prozent) und Freien Wählern (67 Prozent).

Arbeit der Bundesregierung: sieben von zehn Befragten unzufrieden

Im Umgang mit der aktuellen Energie- und Preiskrise ist vor allem die Bundespolitik und damit die Ampel-Regierung in Berlin gefordert. Die Arbeit des Bundeskabinetts stößt derzeit deutschlandweit auf Kritik. Auch im Freistaat überwiegt mit 69 Prozent (+27 Punkte) das negative Urteil zu den Regierungsleistungen der Ampel-Koalition deutlich. Lediglich drei von zehn bayerischen Wahlberechtigten (29 Prozent; -19 Punkte) äußern sich zufrieden. Unmittelbar nach seinem Amtsantritt überzeugte das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP noch fast die Hälfte der Bayern (48 Prozent). Mehrheitlich positiv äußern sich zur Regierungsarbeit im Bund die Anhänger von SPD (70 Prozent) und Grünen (67 Prozent). Deutlichere Kritik üben in Bayern die Anhänger der CSU (76 Prozent), vor allem aber von Freien Wählern (90 Prozent) und AfD (96 Prozent).

Arbeit der Staatsregierung: Auch hier überwiegt die Kritik

In der krisenhaft aufgeladenen Situation tut sich auch die Landespolitik, Regierung wie Opposition, im Urteil der Bürgerinnen und Bürger schwerer als zuletzt. Mit der Arbeit der bayerischen Staatsregierung äußern sich im Freistaat 44 Prozent der Wahlberechtigten zufrieden, 54 Prozent unzufrieden. Das Urteil zur Regierungsarbeit in Bayern hat sich damit umgekehrt zu dem vom Jahresbeginn. Im Januar fiel das Urteil noch bei gut der Hälfte der Befragten wohlwollend aus, nun überwiegt die Kritik an der Regierungsarbeit. Das war letztmalig im Freistaat im Herbst 2018 der Fall, vor der damaligen Landtagswahl. Allerdings stößt die Arbeit der Koalition aus Christsozialen und Freien Wählern in Bayern nicht durchweg auf Kritik: Die CSU-Anhänger äußern sich weiterhin mehrheitlich zufrieden (72 Prozent). Gespalten sind die Anhänger des Koalitionspartners (43:54 Prozent), bei den Anhängern der SPD halten sich Zustimmung und Kritik etwa die Waage (50:49 Prozent). In den Reihen der Grünen überwiegt die Kritik deutlich (65:35 Prozent), vor allem aber in denen der AfD (86:13 Prozent).

Parteien: Menschen sind deutlich weniger zufrieden mit SPD und FDP

Auch wenn die Unzufriedenheit mit der Arbeit der Staatsregierung momentan überwiegt, setzen sich CSU und Freie Wähler im Urteil der Bayern von den Oppositionsparteien im Landtag ab. Mit der Arbeit der CSU in der Landesregierung sind nach 45 Prozent im Januar aktuell 41 Prozent (-4 Punkte) zufrieden. Die Leistungen der Freien Wähler im Kabinett wiederum werden von 36 Prozent (+3 Punkte) positiv beurteilt und damit etwas besser als zu Jahresbeginn. Die Grünen-Oppositionsarbeit in Bayern überzeugt aktuell 32 Prozent (-5 Punkte). Zufrieden mit der Arbeit der SPD sind aktuell nur noch 26 Prozent (-12 Punkte). Dies gilt ebenso für die bayerischen Liberalen, zu deren Arbeit sich knapp jeder Fünfte (19 Prozent; -13 Punkte) positiv äußert. Beide Parteien büßen damit in der Bewertung der Wahlberechtigten erkennbar ein. Leicht verbessert im Vergleich zum letzten BR-BayernTrend zeigt sich die AfD. Mit ihrer Oppositionsleistung ist etwa jeder Siebte (14 Prozent; +2 Punkte) zufrieden.

Politikerbewertung: Popularitätsverluste für die meisten Politiker

Die größere Skepsis der Bayern gegenüber der Politik insgesamt äußert sich aktuell auch in der Bewertung des politschen Personals. CSU-Ministerpräsident Markus Söder (-5 Punkte) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (-2 Punkte) führen zwar weiterhin die Liste der populärsten Landespolitiker in Bayern an. Der Zuspruch zu ihrer Arbeit bleibt mit 50 Prozent jedoch hinter dem vom Januar zurück. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern verbessert sich dagegen leicht und überzeugt knapp vier von zehn Wahlberechtigten (39 Prozent; +3 Punkte). Hinter ihm folgt die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze mit leichten Verlusten und einer Zustimmung von 25 Prozent (-3 Punkte) sowie deren Co-Vorsitzender Ludwig Hartmann mit 19 Prozent (+1 Punkt). Zum weiterhin nur wenig bekannten SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn äußern sich 12 Prozent positiv (-2 Punkte), auch dies ein leichter Rückgang zum Jahresanfang. Die letzten beiden Plätze im BR-BayernTrend belegen der FDP-Landes- und Fraktionsvorsitzende Martin Hagen (11 Prozent; -2 Punkte) und der AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka (6 Prozent; -1 Punkt). Auch diese beiden sind einem großen Teil der Bürgerinnen und Bürger in Bayern unbekannt.

