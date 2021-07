BR-BayernTrend zur Bundestagswahl CSU mit Verlusten – Keine Wechselstimmung – Zufriedenheit mit Ministerpräsident Söder ungebrochen hoch

Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den späteren Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Zum einen legen sich immer mehr Wähler kurzfristig vor einer Wahl fest, zum anderen hat die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern durch die Parteien zugenommen.

Direktwahlfrage Bundeskanzler: jeder Dritte in Bayern für Laschet

Könnte man den Bundeskanzler direkt wählen, würde sich aktuell jeder Dritte in Bayern (33 Prozent) für Armin Laschet als Kanzler entscheiden. SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kommt auf 22 Prozent, die Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock auf 15 Prozent. Bei Wahlberechtigten ab 65 Jahren liegt Scholz nur knapp hinter seinem Pendant von der Union (Laschet: 36 Prozent, Scholz: 33).

Laschet: Weniger Rückhalt im eigenen Lager

Regierungsbildung im Bund: unionsgeführtes Kabinett klar bevorzugt

In der Frage, wer nach der Wahl im September in Berlin die Regierungsgeschäfte führen und damit auch den Kanzler bzw. die Kanzlerin stellen soll, liegt die Union mit weitem Abstand vorn. Aktuell sprechen sich fast die Hälfte der Wahlberechtigten, nämlich 47 Prozent, für eine weiterhin von CDU/CSU geführte Bundesregierung aus. Deutlich abgeschlagen in der Akzeptanz rangieren Koalitionsbündnisse, die von der SPD (15 Prozent) oder den Grünen (13 Prozent) angeführt werden könnten.