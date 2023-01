Bayerischer Rundfunk BR24-BayernTrend Januar 2023: Mehrheit für Regierungskoalition

Wichtiger Hinweis Zur Veröffentlichung frei bei vollständiger Quellenangabe: BR24-BayernTrend

In der landespolitischen Stimmung zeigen sich zu Jahresbeginn nur wenig Veränderungen: Wenn am kommenden Sonntag Landtagswahl in Bayern wäre, käme die CSU auf 38 Prozent, ein leichter Zugewinn (+1) im Vergleich zum Oktober 2022. Ihr Koalitionspartner, die Freien Wähler, verlieren leicht (-1) auf 10 Prozent. In der Opposition liegen die Grünen unverändert bei 18 Prozent. Die AfD kann sich auf 13 Prozent verbessern (+1) und erreicht ihren bislang besten Wert im BayernTrend. Die SPD läge momentan mit 9 Prozent (-1) wieder einstellig. Nicht mehr im Landtag vertreten wären weiterhin die Liberalen, die auf 4 Prozent (+1) kämen. Alle übrigen Parteien würden zusammen 8 Prozent (-1) erzielen.

Stimmung aufgehellt

Trotz der fortbestehenden Krisen hat sich die Grundstimmung in Bayern zu Jahresbeginn aufgehellt. Sah im Oktober nur ein gutes Viertel der Walberechtigten in den Verhältnissen im Freistaat Anlass zur Zuversicht, ist es aktuell knapp jeder Zweite (47 Prozent; +19). Etwa ebenso viele (45 Prozent; -19) sehen nach wie vor eher Anlass zur Beunruhigung. In den Reihen der CSU (69 Prozent), aber auch unter den Anhängern der Grünen (55 Prozent) überwiegt sichtbar die Zahl derer, die sich wohlwollend zu den Verhältnissen im Bundesland äußern. Kritisch zeigen sich weiterhin mehrheitlich die AfD-Anhänger (84 Prozent).

Arbeit der Staatsregierung besser bewertet als zuletzt

Die positivere Grundstimmung geht in Bayern einher mit einem wieder größeren Rückhalt für die Arbeit der Staatsregierung. Überwog im Oktober die Kritik an deren Arbeit, äußert sich momentan gut die Hälfte der bayerischen Wahlberechtigten zufrieden (51 Prozent; +7); 48 Prozent (-6) sind unzufrieden. Unter den Anhängern der beiden Koalitionspartner geht das Urteil über die Leistungen der Staatsregierung weiterhin auseinander. Während sich die CSU-Anhänger mehrheitlich positiv äußern (83 Prozent), halten sich bei den Freien Wählern zu Jahresbeginn Zuspruch und Kritik etwa die Waage (49:51 Prozent). Durchgehend negativ urteilen die Anhänger der bayerischen Opposition, angeführt von denen der AfD (87 Prozent). Aber auch in den Reihen von Grünen (65 Prozent) und SPD (56 Prozent) finden sich mehr kritische als wohlwollende Urteile.

70 Prozent meinen: Bayern ist gut durch die Pandemie gekommen

Am 27. Januar 2020 wurde in Bayern die erste Corona-Infektion offiziell bestätigt. Drei Jahre später spielt Corona angesichts geringerer Inzidenzen und mehrheitlich milder Krankheitsverläufe auf der Problem-Agenda der Bürgerinnen und Bürger faktisch keine Rolle (3 Prozent; -53 zu Januar 2021). Damit einher geht ein rückwirkend positives Urteil zum Krisenverlauf im Bundesland. So vertreten sieben von zehn Wahlberechtigten (70 Prozent) die Meinung, Bayern sei alles in allem gut durch die Corona-Jahre gekommen, 28 Prozent stellen dies in Zweifel. Ein mehrheitlich kritisches Bild besteht allein in den Reihen der AfD (62 Prozent).

Uneinigkeit über Umfang des bayerischen Entlastungspakets

Eine Rolle für das verbesserte Ansehen der Staatsregierung könnten deren Anstrengungen zum Abfangen der hohen Energiepreise und Lebenshaltungskosten im Freistaat spielen. So wird das zusätzliche bayerische Hilfspaket zur Entlastung von Wirtschaft und Bevölkerung im Freistaat von kaum jemandem in Frage gestellt. Nur jedem zehnten Wahlberechtigten (10 Prozent) gehen entsprechende Maßnahmen der Staatsregierung zu weit. Uneinig ist sich die bayerische Bevölkerung darüber, ob das Ausmaß des Entlastungspakets ausreichend ist. Vier von zehn Befragten (41 Prozent) sind hiervon überzeugt, fast genauso vielen (39 Prozent) gehen die entsprechenden Bemühungen der Landesregierung dagegen nicht weit genug. Auch in diesem Punkt vertrauen die CSU-Anhänger eher dem eigenen Regierungshandeln als die Anhänger des kleineren Koalitionspartners: 57 Prozent der CSU-Anhänger, aber nur 43 Prozent der Freien Wähler bewerten die bayerischen Hilfen als ausreichend.

Landes-Parteien: bessere Bewertung für CSU-Regierungsarbeit

Die wieder bessere Gesamtbewertung der Staatsregierung wird vor allem von der CSU getragen. Mit der Regierungsarbeit der Christsozialen sind nach 41 Prozent im Oktober aktuell 47 Prozent (+6 im Vergleich zum Oktober 2022) zufrieden. Die Kabinettsleistungen der Freien Wähler werden ähnlich wie im vergangenen Herbst von 37 Prozent (+1) positiv beurteilt. Die Oppositionsarbeit von Grünen (31 Prozent; -1) und SPD (29 Prozent; +3) in Bayern überzeugt zu Jahresbeginn jeweils drei von zehn Befragten. Zur Arbeit der bayerischen Liberalen äußert sich gut jeder Fünfte (22 Prozent; +3) wohlwollend. Mit den Oppositionsleistungen der AfD ist im Freistaat nach wie vor etwa jeder Siebte (15 Prozent; +1) zufrieden.

Politikerbewertung: Oppositionsvertreter mit Bekanntheitsproblemen

Positiver als zuletzt wird zu Jahresbeginn auch die Arbeit von Ministerpräsident Markus Söder bewertet: 56 Prozent (+6 im Vergleich zum Oktober 2022) zeigen sich damit momentan zufrieden. Auch sein Stellvertreter im Kabinett, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern gewinnt hinzu, ihm stellen 45 Prozent (+6) ein positives Zeugnis aus. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze kommt mit 23 Prozent (-2) auf eine geringfügig schlechtere Zustimmung als im vergangenen Herbst, ihr Co-Vorsitzender Ludwig Hartmann überzeugt jeden fünften Wahlberechtigten (19 Prozent; +/-0). Die Vorsitzenden der drei anderen Landtagsfraktionen kämpfen nach wie vor mit Bekanntheitsproblemen, eine große Mehrheit der Wahlberechtigten tut sich schwer, ihre Arbeit momentan zu bewerten. Zum SPD-Fraktionsvorsitzenden Florian von Brunn äußern sich unverändert 12 Prozent positiv (+/-0), ebenso viele bewerten Martin Hagen von der FDP (12 Prozent; +1) wohlwollend. Ulrich Singer, seit März vergangenen Jahres alleiniger AfD-Fraktionsvorsitzender, überzeugt 9 Prozent der Wahlberechtigten (kein Vergleichswert).

Wichtigste Probleme: Energie, Zuwanderung, Klimaschutz

Momentan haben energiepolitische Themen für die bayerische Bevölkerung den größten Stellenwert. Sie spielten bislang keine sichtbare Rolle in den Problemwahrnehmungen der Wahlberechtigten, werden aber nunmehr mit 28 Prozent (+25 zu Januar 2021) am häufigsten genannt. An zweiter Stelle und mit wieder gewachsener Bedeutung stehen für die Bayern Herausforderungen im Zusammenhang mit der Zuwanderung (20 Prozent; +11). Stabil in der Problemsicht der Bürgerinnen und Bürger im Freistaat ist der Klimawandel, der nach wir vor etwa jeden Sechsten (17 Prozent; +/-0) bewegt. Während Probleme der Schul- und Bildungspolitik im Nachgang der Corona-Pandemie wieder an Sichtbarkeit verloren haben (12 Prozent; -8), ist in Verbindung mit der Energiepolitik die Inflation als neues Thema auf die Problem-Agenda gelangt. Gut jeder Zehnte im Freistaat (11 Prozent; +11) sieht momentan in hohen Preisen und Lebenshaltungskosten eine Herausforderung, um die sich die Politik vordringlich kümmern sollte. Jeweils 10 Prozent der Problemnennungen und damit ebenfalls mehr als zuletzt entfallen auf die momentan angespannte Situation im Gesundheitsbereich (+3) sowie auf schwieriger werdende soziale Verhältnisse (+5).

Klimawandel: sechs von zehn offen für Anpassungen im Lebensstil

Sechs von zehn Bayern zeigen sich grundsätzlich offen, auf den Klimawandel auch mit Veränderungen im persönlichen Lebensstil zu reagieren. 15 Prozent signalisieren eine sehr große, weitere 45 Prozent eine große Bereitschaft beispielsweise das eigene Konsumverhalten, Ernährungsgewohnheiten oder Mobilitätsverhalten zu ändern. Vier von zehn Befragten (37 Prozent) zeigen hierfür nur wenig (25 Prozent) bzw. keine Bereitschaft (12 Prozent), darunter überdurchschnittlich viele Anhänger der Freien Wähler (45 Prozent) wie der AfD (67 Prozent).

Parteikompetenzen: CSU im Freistaat weiter im Vorteil

Auch wenn die Christsozialen momentan an ihre letzten Kompetenzwerte im BR24-BayernTrend nicht heranreichen, verfügen sie gegenüber ihren Wettbewerbern mit Blick auf die ihnen zugeschriebene Sachkompetenz nach wie vor über massive Vorteile. So trauen aktuell gut vier von zehn Wahlberechtigten (44 Prozent: -6 zu Januar 2019) den Christsozialen die Lösung der wichtigsten Aufgaben im Bundesland zu, während jeweils 9 Prozent auf Grüne (-7) und SPD (+3) sowie je 5 Prozent auf Freie Wähler (-3) und AfD (+3) setzen. Von 13 auf 21 Prozent gestiegen ist die Zahl derer im Freistaat, die derzeit keiner der Parteien die Lösung der wichtigsten Probleme zutrauen.

CSU

Die CSU überzeugt die Wahlberechtigten in Bayern vor allem auf dem Feld der inneren Sicherheit (54 Prozent; -7 im Vergleich zum Januar 2019), in der Wirtschafts- (51 Prozent; -11) sowie in der Haushalts- und Finanzpolitik (42 Prozent; -8 zu September 2018). Deutlich besser als ihre Wettbewerber schneidet die CSU wie gehabt in der Schul- und Bildungs- (34 Prozent; -5) wie auch in der Familienpolitik (33 Prozent; +3 zu Oktober 2018) ab. Sie gilt weiterhin am ehesten als die Partei in Bayern mit einem bürgernahen Angebot (29 Prozent; - 2 zu Januar 2018). Zudem liegen die Christsozialen derzeit auch in der Asyl- und Flüchtlingspolitik (28 Prozent, -4) und beim Einsatz für soziale Gerechtigkeit (28 Prozent; +6) im Kompetenzurteil der Bayern klar vorn. Allein in der Umwelt- und Klimapolitik muss die CSU den Grünen weiterhin den Vortritt (20:39 Prozent) überlassen. Gerade hier bindet die CSU jedoch mehr Sachvertrauen als in der jüngeren Vergangenheit (+7), ebenso in der Sozialpolitik (+6).

Grüne

Den Grünen wird auf dem Feld der Umwelt- und Klimapolitik nach wie vor die mit Abstand größte Sachkompetenz zugeschrieben. Allerdings sehen sie sich in Bayern zu Jahresbeginn gerade auf ihrem Traditionsfeld mit deutlichen Verlusten konfrontiert (39 Prozent; -22). Dies gilt ebenso für die Asyl- und Flüchtlingspolitik (13 Prozent; -8), den Einsatz für soziale Gerechtigkeit (9 Prozent; -11) sowie in Schul- und Bildungsfragen (8 Prozent; -6). Dennoch können die Grünen hier nach wie vor sichtbar Vertrauen binden. Für immerhin jeden zehnten Wahlberechtigten setzen sie sich zudem am ehesten für die Sorgen und Nöte der Bürger ein (10 Prozent).

Freie Wähler

Die Freien Wähler punkten bei den bayerischen Wahlberechtigten insbesondere in der Schul- und Bildungs- (9 Prozent; -1) sowie in der Familienpolitik (9 Prozent; +2), ferner mit ihrer Bürgernähe (9 Prozent; +1).

AfD

Der AfD werden wie gehabt in erster Linie Kompetenzen in der Asyl- und Flüchtlingspolitik (13 Prozent; +8) sowie auf dem Feld der inneren Sicherheit (10 Prozent; +5) zugewiesen, wobei sie jeweils ein erkennbar größeres Sachvertrauen findet als zuletzt.

SPD

Die SPD stabilisiert zu Beginn des Landtagswahljahres ihre Kompetenzwerte beim Einsatz für soziale Gerechtigkeit (23 Prozent; +2), ebenso in der Schul- (14 Prozent; +1) sowie der Asyl- und Flüchtlingspolitik (12 Prozent; +2), ohne auf diesen Feldern für die bayerischen Wahlberechtigten jedoch erste Wahl zu sein. Gleichzeitig muss sie in der Familienpolitik (16 Prozent; -10) deutlichere Kompetenzverluste hinnehmen. Auch werden die bayerischen Sozialdemokraten als deutlich weniger bürgernah wahrgenommen als noch in der Vergangenheit (13 Prozent; -9).

FDP

Die FDP findet im Freistaat insbesondere Zuspruch in Haushalts- (10 Prozent; +5) und Wirtschaftsfragen (8 Prozent; +2 zu Januar 2019) und wird hier aktuell auch jeweils besser bewertet als zuletzt.

Gerechte Verhältnisse trotz verschlechterten Zusammenhalts

Soziale Probleme werden von den Bürgerinnen und Bürgern im Freistaat häufiger als landespolitisches Problem benannt als zuletzt. Das gewachsene Bewusstsein für bestehende soziale Herausforderungen geht einher mit einer kritischen Sicht auf Entwicklungen der vergangenen fünf Jahre. So konstatiert gut die Hälfte der Wahlberechtigten (54 Prozent), dass sich der gesellschaftliche Zusammenhalt in Bayern in dieser Zeit verschlechtert hat. 35 Prozent meinen, dass er sich nicht geändert hat. 8 Prozent halten ihn für eher verbessert. Dennoch konstatiert eine Mehrheit von 65 Prozent, dass es in Bayern nach wie vor alles in allem gerecht zugeht. Demgegenüber meinen 28 Prozent, dass es im Freistaat eher ungerecht zugeht. Von den AfD-Wählern (58 Prozent eher ungerecht) abgesehen fällt das Urteil in allen Wählergruppen überwiegend wohlwollend aus.

Zur Methodik der Umfrage: Die Sonntagsfrage misst aktuelle Wahlneigungen und nicht tatsächliches Wahlverhalten. Sie ermittelt einen Zwischenstand im Meinungsbildungsprozess der Wahlbevölkerung, der erst am Wahlsonntag abgeschlossen ist. Rückschlüsse auf den späteren Wahlausgang sind damit nur bedingt möglich. Zum einen legen sich immer mehr Wähler kurzfristig vor einer Wahl fest, zum anderen hat die Bedeutung der letzten Wahlkampfphase mit der gezielten Ansprache von unentschlossenen und taktischen Wählern durch die Parteien zugenommen.



Für die repräsentative Umfrage von infratest dimap im Auftrag von BR24 wurden vom 4. bis 9. Januar 2023 mit einer zufallsbasierten Telefon- und Online- Befragung 1.190 wahlberechtigte Bayern befragt (776 Telefon- und 414 Online-Interviews). Dabei liegt die Schwankungsbreite bei 2 Prozentpunkten (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bzw. bei 3 Prozentpunkten bei einem Anteilswert von 50 Prozent.

