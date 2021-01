"Kontrovers" BayernTrend CSU weiter mit absoluter Mehrheit – Zuspruch zur Corona-Politik der Staatsregierung rückläufig

In der aktuellen landespolitischen Stimmung legt die CSU im Vergleich gegenüber dem letzten BayernTrend vom Oktober 2020 um 3 Prozentpunkte zu. Mit 48 Prozent hätten die Christsozialen aktuell Aussicht auf eine absolute Mehrheit. Auch die Freien Wähler gewinnen mit 8 Prozent an Zustimmung (+1). Dagegen verlieren die Oppositionsparteien Grüne, AfD und SPD leicht: Die Grünen kämen derzeit auf 19 Prozent (-2), die AfD auf 7 Prozent (-1) und die SPD ebenfalls auf 7 Prozent (-1). Die FDP würde unverändert 3 Prozent erzielen.

Wichtigste Probleme im Freistaat: Corona, Bildung, Umwelt

Grundstimmung in Bayern geteilt

Zuspruch zum Corona-Krisenmanagement geht deutlich zurück

Impfbereitschaft und Bewertung des Impftempos unterschiedlich

In Bayern wollen sich 50 Prozent der Befragten auf jeden Fall gegen das Corona-Virus impfen lassen, 27 Prozent wahrscheinlich. Dagegen wollen sich 10 Prozent wahrscheinlich nicht impfen lassen, 11 Prozent auf keinen Fall. Die Impfbereitschaft in Bayern ist durch ein deutliches Altersgefälle gekennzeichnet: Während sich bei den Menschen über 65 Jahren 68 Prozent auf jeden Fall impfen lassen wollen, sagen dies nur 38 Prozent der Menschen im Alter von 18-39 Jahren. Bei ihnen ist die Skepsis am größten: Nur 38 Prozent geben an, sich auf jeden Fall impfen zu lassen.