Finale von "Bayerns beste Witze" Niederbayer "Fonse" ist Bayerns Witze-Champion

Die Entscheidung ist gefallen: Der Sieger bei "Bayerns beste Witze" heißt Alfons "Fonse" Doppelhammer. In einem emotionalen Finale konnte sich der JVA-Beamte aus Straubing (Niederbayern) den Sieg in der Premierenstaffel sichern. Mit 63 Prozent der Publikumsstimmen am Münchner Nockherberg gewann der 36-Jährige das entscheidende Duell gegen seine niederbayerische Konkurrentin Renate Maier. Die Finalsendung, die BR Fernsehen heute Abend um 22.05 Uhr ausstrahlt, ist bereits vorab ab 18.00 Uhr und dann für ein Jahr in der BR Mediathek verfügbar.