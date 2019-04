Bayerns fetteste Flussfete Das BAYERN 3 Partyschiff

April:

Di., 30. April: Regensburg (Oberpfalz)



Mai:

Fr., 03. Mai: Deggendorf (Niederbayern)

Sa., 04. Mai: Straubing (Niederbayern)

Fr., 10. Mai: Straubing (Niederbayern)

Sa., 11. Mai: Regensburg (Oberpfalz)

Fr., 17. Mai: Regensburg (Oberpfalz)

Sa., 18. Mai: Kelheim (Niederbayern)

Fr., 24. Mai: Riedenburg (Niederbayern)

Sa., 25. Mai: Dietfurt (Oberpfalz)

Mi., 29. Mai: Beilngries (Oberbayern)

Do., 30. Mai (Christi Himmelfahrt): Beilngries (Oberbayern)

Fr., 31. Mai.: Hilpoltstein (Mittelfranken)



Juni:

Sa., 01. Juni: Roth (Mittelfranken)

Fr., 07. Juni: Fürth (Mittelfranken)

Sa., 08. Juni: Forchheim (Oberfranken)

So., 09. Juni (Pfingsten): Bamberg (Oberfranken)

Fr., 14. Juni: Bamberg (Oberfranken)

Sa., 15. Juni: Schweinfurt (Unterfranken)

Mi., 19. Juni: Schweinfurt (Unterfranken)

Do., 20. Juni (Fronleichnam): Volkach (Unterfranken)

Fr., 21. Juni: Kitzingen (Unterfranken)

Sa., 22. Juni: Ochsenfurt (Unterfranken)

Fr., 28. Juni: Würzburg (Unterfranken)

Sa., 29. Juni: Würzburg (Unterfranken)



Juli:

Fr., 05. Juli: Beilngries (Oberbayern)

Sa., 06. Juli: Kelheim (Niederbayern)

Fr., 12. Juli: Straubing (Niederbayern)

Sa., 13. Juli: Regensburg (Oberpfalz)

Fr., 19. Juli: Riedenburg (Niederbayern)

Sa., 20. Juli: Hilpoltstein (Mittelfranken)

Fr., 26. Juli: Fürth (Mittelfranken)

Sa., 27. Juli: Forchheim (Oberfranken)



August:

Fr., 02. August: Bamberg (Oberfranken)

Sa., 03. August: Schweinfurt (Unterfranken)

Fr., 09. August: Veitshöchheim (Unterfranken)

Sa., 10. August: Karlstadt (Unterfranken)

Mi., 14. August: Lohr am Main (Unterfranken)

Do., 15. August (Mariä Himmelfahrt): Lohr am Main (Unterfranken)

Fr., 16. August: Wertheim (Baden-Württemberg, direkt an der Grenze zu Unterfranken)

Sa., 17. August: Aschaffenburg (Unterfranken)