BAYERN 3 Dorffest 2019 Wincent Weiss und Lena live

Das BAYERN 3 Dorffest kommt am 8. September nach Unterthingau und Kraftisried und präsentiert seinen Fans im Ostallgäu drei großartige Musik-Acts. Die BAYERN 3 Frühaufdreher haben in ihrer heutigen Sendung den zweiten der drei Namen verraten: Neben Lena ("Satellite", "Don’t lie to me") wird Wincent Weiss ("Kaum erwarten", "An Wunder") bei der gigantischen Party dabei sein.

Seit dem ersten Dorffest in Walkersbach 2008 erlebte Bayern zehn unvergessliche Partys. Jetzt holen zwei Gemeinden, Unterthingau und Kraftisried, das elfte BAYERN 3 Dorffest ins Ostallgäu. Fans können sich auf eine richtig gute Party am Sonntag, 8. September, freuen. BAYERN 3 präsentiert drei Top-Acts auf einer riesigen Bühne – und das bei freiem Eintritt. Zwei davon sind Lena ("Satellite", "Thank you", "Don’t lie to me") und Wincent Weiss ("Kaum erwarten", "Hier mit dir", "An Wunder"). Den dritten Act werden Sebastian Winkler und die BAYERN 3 Frühaufdreher in der nächsten Woche bekanntgeben.

Zu den Künstlern

Lena

2,9 Millionen Follower bei Instagram, knapp eine Million bei Facebook, und ihren YouTube-Kanal haben 600.000 Fans abonniert: Popsängerin Lena hat eine riesige Fangemeinde! Begonnen hat alles 2010 mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest in Oslo, als "Lovely Lena" mit ihrem Hit "Satellite" ganz Europa verzauberte. Mittlerweile ist Lena nicht nur Dauergast in den deutschen Charts, sie ist auch Mode-Ikone und Style-Vorbild für ihre (vor allem) weiblichen Fans. Kids und Familien lieben Lena besonders als Jurorin in der Castingshow "The Voice Kids". Aktuell ist sie mit ihrer "Only Love Tour 2019" unterwegs. Seit April 2019 ist ihr fünftes Studioalbum "Only Love, L." auf dem Markt.

Wincent Weiss

Wincent weiß, wie man Herzen gewinnt, wie man unvergessliche Konzerte gibt und wie man Hits schreibt ("Musik sein", "Feuerwerk", "Kaum erwarten"). Der Shooting-Star aus Schleswig-Holstein hat vor drei Jahren seine Karriere begonnen und ist seitdem fester Bestandteil jeder Radio-Playlist in Deutschland. Mit seiner Band füllt er Hallen und begeistert die Fans mit seiner sympathischen und natürlichen Art. Müsste man sich den perfekten deutschen Popstar ausdenken, es wäre Wincent Weiss!

Im Frühjahr 2019 performten die BAYERN 3-Moderatoren Sebastian Winkler und Sascha Seelemann gemeinsam mit Wincent Weiss seinen Hit "Kaum erwarten" in ihrem erfolgreichen Videoformat "Die kleinste Band der Welt".

BAYERN 3 holt die Stars nach Bayern

Schon beim Debüt 2008, als die Band Reamonn die Dorffest-Bühne rockte, war die Idee klar: BAYERN 3 holt die Megastars in alle bayerischen Regionen. In den Jahren darauf folgten angesagte nationale und internationale Künstler wie Silbermond, Madcon, Christina Stürmer, Rea Garvey, Olly Murs, Mark Foster, Milow, Sarah Connor, Beth Ditto, Álvaro Soler, Alice Merton, Glasperlenspiel, Revolverheld und Sunrise Avenue. Auch in diesem Jahr sind wieder drei Lieblingsstars der BAYERN 3 Hörer am Start.

Die bisherigen Dorffest-Orte: 2018: Treuchtlingen (Mittelfranken)

2017: Teuschnitz (Oberfranken)

2016: Moosbach (Oberpfalz)

2015: Tiefenlesau (Oberfranken)

2014: Altdorf (Niederbayern)

2013: Georgensgmünd (Mittelfranken)

2012: Bad Wiessee (Oberbayern)

2010: Inzell (Oberbayern)

2009: Knetzgau (Unterfranken)

2008: Walkersbach (Oberbayern)