Am 8. September in Unterthingau und Kraftisried Das BAYERN 3 Dorffest erstmals im Allgäu!

Zwei Gemeinden, drei Superstars und zehntausende Fans – das ist das BAYERN 3 Dorffest! Am 8. September 2019 werden gleich drei großartige Musik-Acts auftreten. Die Gemeinden Unterthingau und Kraftisried und BAYERN 3 laden ganz Bayern ein, mitzufeiern. Sebastian Winkler und die BAYERN 3 Frühaufdreher haben heute den ersten Dorffest-Star im Programm bekannt gegeben: Die Fans können sich auf Lena ("Satellite", "Thank you", "Don’t lie to me") freuen!

Das BAYERN 3 Dorffest muss man miterlebt haben: Drei Stars an einem Tag, auf einer riesigen Bühne, und das sogar bei freiem Eintritt! Die Gemeinden Unterthingau und Kraftisried haben die Dorffest-Jury überzeugt, die Location in den Allgäuer Hügeln ist ein wunderbarer Platz zum Feiern.

Die beiden Bürgermeister von Unterthingau und Kraftisried freuen sich ganz besonders, gemeinsam Gastgeber für ganz Bayern zu sein: "Wir haben schon seit Jahren damit geliebäugelt, das BAYERN 3 Dorffest einmal zu uns zu holen. Der Aufwand ist für eine kleine Gemeinde eine enorme Herausforderung", so Kraftisrieds Bürgermeister Michael Abel, der die Herausforderung gerne annimmt: "Es ist uns eine Ehre, zusammen mit BAYERN 3 das Dorffest auf die Beine zu stellen – wir freuen uns riesig!".

Sein Bürgermeister-Kollege von Unterthingau, Bernhard Dolp, ergänzt: "Wir haben uns zusammengesetzt und überlegt: Wenn wir unsere Kräfte bündeln – wir haben so engagierte Vereine – können wir das stemmen!" Vor allem Dolp freut sich sehr, dass der Location-Check durch BAYERN 3 bestanden wurde, schließlich liegt die Veranstaltungsfläche in seinem Gemeindegebiet.

Zur Künstlerin Lena

2,9 Millionen Follower bei Instagram, knapp eine Million bei Facebook und ihren YouTube-Kanal haben 600.000 Fans abonniert: Popsängerin Lena hat eine riesige Fangemeinde! Begonnen hat alles 2010 mit ihrem Sieg beim Eurovision Song Contest in Oslo, als "Lovely Lena" mit ihrem Hit "Satellite" ganz Europa verzauberte. Mittlerweile ist Lena nicht nur Dauergast in den deutschen Charts, sie ist auch Mode-Ikone und Style-Vorbild für ihre (vor allem) weiblichen Fans. Kids und Familien lieben Lena besonders als Jurorin in der Castingshow "The Voice Kids". Aktuell ist sie noch mit ihrer "Only Love Tour 2019" unterwegs. Seit April 2019 ist ihr fünftes Studioalbum "Only Love, L." auf dem Markt.

In den nächsten Wochen wird live bei Sebastian Winkler und den Frühaufdrehern verkündet, welche Stars BAYERN 3 neben Lena noch ins Allgäu holt.

Das BAYERN 3 Dorffest Schon beim Debüt 2008, als die Band Reamonn die Dorffest Bühne rockte, war die Idee klar: BAYERN 3 holt die Megastars nach Bayern. In den Jahren darauf folgten angesagte nationale und internationale Künstler wie Silbermond, Madcon, Christina Stürmer, Rea Garvey, Olly Murs, Mark Foster, Milow, Sarah Connor, Beth Ditto, Álvaro Soler, Alice Merton, Glasperlenspiel, Revolverheld und Sunrise Avenue. Auch in diesem Jahr sind wieder drei Lieblingsstars der BAYERN 3 Hörer am Start.



Das BAYERN 3 Dorffest stieg das erste Mal vor elf Jahren 2008 in Walkersbach (Oberbayern). Es folgten 2009 Knetzgau (Unterfranken), 2010 Inzell (Oberbayern), 2012 Bad Wiessee (Oberbayern), 2013 Georgensgmünd (Mittelfranken), 2014 Altdorf (Niederbayern), 2015 Tiefenlesau (Oberfranken), 2016 Moosbach (Oberpfalz) und 2017 Teuschnitz (Oberfranken). Im vergangenen Jahr feierten 80.000 BAYERN 3 Fans beim 10-jährigen BAYERN 3 Dorffest-Jubiläum im mittelfränkischen Treuchtlingen-Bubenheim.

Weitere Infos gibt es hier: www.bayern3.de/dorffest

Rückblick der letzten 11 Jahre: www.bayern3.events/dorffest/