BAYERN 1 Die Woidboyz unterwegs im Auftrag des Publikums

Ohne Geld einen Grill für die nächste Gartenparty bauen, eine graue Terrasse in ein grünes Sommerparadies verwandeln oder für einen Romantik-Muffel ein traumhaftes Überraschungs-Date mit der Ehefrau organisieren: Kein Wunsch ist den Woidboyz zu ausgefallen, keine Aufgabe zu schwierig. Dabei sind die drei Freunde weder gelernte Handwerker und bei der Vielzahl ihrer Herausforderungen natürlich meist auch keine Experten. Aber mit Ideen, Herzblut und Charme finden sie meist Helfer und Fachleute in der Nachbarschaft. Und sie überraschen und verblüffen die BAYERN 1 Fans regelmäßig mit sehr kreativen und äußerst kostengünstigen Lösungen.

Wer die Woidboyz besser kennenlernen will, kann am Donnerstag, 19. Mai zwischen 19 und 20 Uhr BAYERN 1 einschalten: Dann sind sie bei Thorsten Otto im BAYERN 1 Talk "Die Blaue Couch" zu Gast – zum Nachhören in der ARD Audiothek .

…sind auch im wahren Leben echte Freunde. Sie kennen sich, seit sie in Deggendorf gemeinsam Medientechnik studiert und mit ihren ersten Woidboyz-Clips zu „Local Heroes“ wurden. Seit 2007 sind sie mit unterschiedlichen Formaten im BR Fernsehen zu sehen. Für ihre jüngste Reihe „Woidboyz on the Road“ reisten sie ohne Geld per Anhalter quer durch Bayern und wurden dafür 2020 für den Grimme-Preis nominiert.