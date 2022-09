Bayerischer Rundfunk 36.000 Fans feierten beim BAYERN 3 POP-up Festival und beim BAYERN 1 Summer of Music Festival in Landshut

Außergewöhnliche Live-Konzerte, Stars aus nächster Nähe und tolle Festivalatmosphäre: Insgesamt 36.000 Fans feierten am Wochenende auf der Landshuter Ringelstecherwiese mit ihren Lieblingssendern. Beim BAYERN 3 POP-up Festival mit Wincent Weiss, Laurell und Malik Harris kamen am Freitag besonders die jungen Fans voll auf ihre Kosten. Das BAYERN 1 Summer of Music Festival begeisterte am Samstag mit einer musikalischen Zeitreise in die bunten 80er Jahre und den Superstars Billy Ocean, der Spider Murphy Gang und Tears for Fears.

Das BAYERN 3 POP-up Festival

Die Stimmen aus dem Radio ganz persönlich erleben und Stars aus nächster Nähe treffen - und das alles bei freiem Eintritt. Zehntausende gutgelaunte Gäste strömten am Freitag zum Auftakt des Festivalwochenendes auf die Landshuter Ringelstecherwiese, begrüßt von den BAYERN 3 Frühaufdrehern Sebastian Winkler und Steffi Fischer. Dann startete die BAYERN 3 Band mit toller Stimmung in den frühen Abend. Newcomer Malik Harris begeisterte mit Songs wie "Say The Name" und seinem ESC Hit "Rockstars", bevor die Kanadierin Laurell ihren Megahit "Habit" präsentierte und das Publikum mitriss. Einen grandiosen Abschluss des ersten Abends erlebten alle mit Megastar Wincent Weiss der mit seinem Song "An Wunder" wohl wirklich ein kleines Wunder auslöste: Ein aufziehendes Gewitter änderte im letzten Moment noch die Richtung und so konnten die Fans bis zum späten Abend seine Hits wie "Musik sein" oder "Feuerwerk" im zauberhaften Licht der Handytaschenlampen feiern.

Das BAYERN 1 Summer of Music Festival

Am Samstag katapultierte BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn sich selbst und die BAYERN 1 Fans mit dem Summer of Music Festival zurück ins Kult-Jahrzehnt der 80er Jahre: Mit quietschbunten Bühnen-Outfits und BMX Rad hatte er sichtlich Spaß und gab alles bei seiner Performance des "Dirty-Dancing" Titelsong "Time of my Life".

Ein unvergessliches Erlebnis war vor allem bei den Auftritten der internationalen Superstars garantiert. Angefangen beim amerikanischen Superstar Billy Ocean, mit seinem Nummer-1-Song "Caribbean Queen", über die bayerischen Lokalhelden der Spider Murphy Gang mit Ohrwürmern wie "Skandal im Sperrbezirk" und "Schickeria", bis zur britischen Kultband Tears for Fears mit Superhits wie "Shout" oder "Everybody Wants To Rule The World". Bei ihrem einzigen Konzert in Deutschland begeisterten sie das Publikum. Für Fans waren es zwei tolle Festivaltage mit friedlicher Atmosphäre und Mega-Stimmung bei freiem Eintritt.

