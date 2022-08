Live-Festival in Landshut BAYERN 1 und BAYERN 3 bringen die Stars nach Bayern

Freitag, 9. September: Das BAYERN 3 POP-up Festival

Am Freitag, 9. September, heißt es kreischen, feiern und singen zu den Songs von Mädelsschwarm Wincent Weiss. "Da müsste Musik sein, überall wo du bist!" – diesen Ohrwurm von Wincent Weiss von 2016 kennen viele. Wer ihn und weitere Hits wie "Feuerwerk", "Wer wenn nicht wir", "An Wunder" und natürlich "Musik sein" live erleben möchte, ist beim "Bayern 3 Pop-up Festival" in Landshut richtig. Gemeinsam mit Wincent Weiss wird auch Superstar Laurell aus Kanada mit dabei sein. Ihr Megahit "Habit" ist weltbekannt. Das Line-up komplett macht ein Bayer: Malik Harris aus Landsberg am Lech begeisterte schon Anfang 2019 beim "BAYERN 3 Fresh Festival" – als absoluter Newcomer. Danach folgte ein Hit auf den nächsten: "Say The Name", "Welcome To The Rumble", "Home" und jetzt "you & i": Seine "Anonymous Colonist"-Tour durch Deutschland im Frühjahr war ausverkauft. Beim Eurovision Song Contest in Turin im Mai durfte er seinen Hit "Rockstars" vor 161 Millionen Zuschauern in Europa performen.

Samstag, 10. September: Das BAYERN 1 Summer of Music Festival

Am Samstag, 10. September, holt BAYERN 1 Morgenmann Marcus Fahn gleich drei Stars auf die Bühne der Landshuter Ringelstecher Wiese: Tears for Fears, Billy Ocean und die Spider Murphy Gang. Tears for Fears geben beim BAYERN 1 Summer of Music Festival ihr einziges Konzert in Deutschland. Hits wie "Shout", "Everybody Wants to Rule the World" und "Sowing the Seeds of Love" haben die britische Band unsterblich gemacht. Mit "The Tipping Point" haben sie nach langer Pause wieder ein neues Album am Start. Auch die Hits von Billy Ocean gehören untrennbar zum Soundtrack der 80er: "Caribbean Queen", "Get Outta My Dreams, Get Into My Car", "When the Going Gets Tough, the Tough Get Going" oder "Love Really Hurts Without You" können Generationen mitsingen. Und auch bei der Spider Murphy Gang sind alle sofort auf der Tanzfläche, wenn sie nur die ersten Töne von "Skandal im Sperrbezirk", "Schickeria", "Mir san a bayrische Band" oder einen anderen Song ihrer endlos langen Hitliste spielen. Diese Band ist einfach Kult!