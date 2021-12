Radiokulturpreis der GEMA "Bayern 2 hat die vielfältigste Musik"

"Der Radiokulturpreis der GEMA ist die wunderbare Bestätigung für ein Musikprofil, das es so nur bei Bayern 2 gibt: Ein erfolgreicher Mix mit Legenden, Entdeckungen und Heimatsound in den reichweitenstarken Tageszeiten, aber auch mit schrägeren Titeln etwa im Zündfunk, im Nachtmix oder im Weltempfänger. Das funktioniert auch deshalb so gut, weil Bayern 2-Musik von Menschen und nicht vom Computer ausgesucht wird. Weil wir zur Musik auch Geschichten erzählen. Und weil wir bei der Begleitung von Musikerinnen und Musikern, von Szene und Konzerten darauf achten, dass wir dem Bayern 2-Publikum immer wieder Neuentdeckungen ermöglichen."