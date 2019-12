Bayern – Sagenhaft Von Drachenkämpfen, Weihnachtsmärkten und Ochsenrennen

Joseph Vilsmaier zeigt in dieser Dokumentation seine Heimat unter dem doppeldeutigen Titel "Bayern – Sagenhaft". Mitstreiter des humorvollen Films über Land und Leute im weiß-blauen Freistaat sind Monika Gruber (Sprecherin und Sketche), Haindling (Musik) und Hannes Burger (Texte) – zu sehen am Montag, 6. Januar 2020 zur Primetime im BR Fernsehen und danach bis 20. Januar in der BR Mediathek.

In kaum einem Land Europas identifizieren sich die Leute mit ihrer Geschichte so stark wie in Bayern. Zahllose Feste und Festspiele, Bräuche und Traditionen beruhen auf uralten heidnischen Sagen, christlichen Legenden und historischen Ereignissen. "Sagenhaft" bedeutet im Volksmund aber auch: unerklärlich, großartig und einzigartig. Beides trifft auf den Freistaat Bayern und die Bayern aus vier Stämmen in sieben Bezirken zu.

In seinem Dokumentarfilm zeigt Joseph Vilsmaier an Beispielen, was in Bayern über die Landschaft hinaus "sagenhaft" ist und führt die Zuschauer mit farbenprächtigen Ereignissen und Beispielen durch ein lebensfrohes bayerisches Jahr - im Kreislauf der Natur und mit gefühlt mindestens sieben bayerischen Jahreszeiten. Auch Kunst, Kultur, Wissenschaft und Sport thematisiert der gebürtige Münchner Vilsmaier – alles Made in Bavaria.

Außer Joseph Vilsmaier zeigen auch die Kabarettistin/Schauspielerin Monika Gruber (Sprecherin und Sketche), Komponist Haindling (Musik) und Autor Hannes Burger (Text), was sie an ihrer Heimat Bayern so lieben und liefern dazu eine Portion augenzwinkernde bayerische Selbstironie.