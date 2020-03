Neues Primetime-Format "Bayern erleben - Das Magazin" im BR Fernsehen

Jeder Monat in Bayern hat seine eigenen Stimmungen, Ereignisse und Traditionen. Diesen besonderen saisonalen bayerischen Rhythmus greift das neue Prime-Time-Format "Bayern erleben – Das Magazin" auf. Es erzählt die Geschichten der Menschen vor Ort, die sich ganz individuelle Vorhaben und Ziele für den kommenden Monat gesetzt haben. Immer mitten im Geschehen: Moderator Matthias Luginger. Los geht's am Montag, 6. April 2020, um 21.00 Uhr im BR Fernsehen, weitere Folgen sind dann immer im Monatsrhythmus geplant. Jede Folge ist nach der Ausstrahlung für ein Jahr in der BR Mediathek verfügbar.