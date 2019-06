Die neuen BAYERN 3 Frühaufdreher "Jeder Morgen ein neuer Morgen"

Zur Sendung "Die neuen BAYERN 3 Frühaufdreher"

BAYERN 3 startet ab dem 1. August mit einer neuen Auflage der Frühaufdreher in den Tag. Montags bis freitags von 5 bis 9 Uhr bringen künftig Sebastian Winkler, Corinna Theil und Sascha Seelemann die Hörer kurzweilig und immer gut gelaunt auf den neuesten Stand. Der Name der Sendung und das Konzept bleiben erhalten. Dazu gibt es noch mehr neue Hits, Comedy, spannende Aktionen und Events sowie alle 30 Minuten Nachrichten, Verkehrsservice und Wetterinfos.

Die BAYERN 3 Frühaufdreher stehen für den Morgen in BAYERN 3. Drei Persönlichkeiten, die im Studio über die Themen sprechen, die Bayern an diesem Tag bewegt. Die BAYERN 3 Community bekommt nach wie vor bei den Frühaufdrehern aktuelle Hits, gute Laune, schnelle Infos und echte Typen am Mikrofon. Neu ist, dass die Musik ein noch wichtigerer Bestandteil der Sendung wird – mit noch mehr aktuellen Hits und Neuvorstellungen. Zudem machen die drei Moderatoren auch selbst gemeinsam Musik – live in der Frühaufdreher-Morningshow.

Die Sendung wird außerdem noch viel crossmedialer als bisher. Als vierter Frühaufdreher wird Michael Schulte alias „Der Schulte“ im Netz auf den BAYERN 3 Frühaufdreher-Kanälen für gute Laune sorgen und die Themen des Morgens ins Netz tragen. Die BAYERN 3 Frühaufdreher sind also nicht nur morgens im Radio, sondern auch den ganzen Tag über online und auf den Social-Media-Plattformen von BAYERN 3 präsent.

"Sebastian, Corinna und Sascha passen perfekt zusammen und bieten für unsere Fans die richtige Mischung aus einer modernen, unterhaltsamen Show und den wichtigsten Informationen am Morgen. Mit der Neuauflage der Radiosendung nach acht Jahren wollen wir den Hörerinnen und Hörern den perfekten Start in den Tag bieten und sie dann weiter rund um die Uhr in den Social Networks begleiten." BAYERN 3 Programmchef Thomas Linke-Weiser

Die Frühaufdreher

…im Radio

Sebastian Winkler

"Moagn schaugt’s scho wieda anders aus", sagt der 33-jährige Sebastian Winkler. Er liebt die Bühne, egal ob beim Singen oder Theaterspielen. Der smarte Familienvater ist stets auf dem Laufenden und kennt die aktuellen Themen in Bayern. Er hat mit "Die Allerbeste Sebastian Winkler-Show“ Fernseherfahrung gesammelt und ist außerdem ein gefragter Synchronsprecher (u.a. "Twilight", "Harry Potter", "Game Of Thrones"). Seit ein paar Jahren ist er nun schon nachmittags in BAYERN 3 zu hören. Wenn er Popstars im Radio zu Gast hat, überrascht er sie gerne auch mal spontan mit einem Ständchen auf der Ukulele.

Corinna Theil

Corinna ist die "Neue" im Frühaufdreher-Team. Ihr Weg führte sie vom Radio über das Fernsehen nun wieder zurück zum Radio. In den letzten Jahren war sie als Moderatorin für Sat.1 Bayern unterwegs und kennt fast jede Ecke im Freistaat. Egal ob am Telefon, bei Facebook oder Whatsapp: Sie hat immer ein offenes Ohr für die BAYERN 3 Community – wie eine "beste Freundin" im Radio! Wenn‘s ums Musikmachen geht, lautet ihr Motto: "Ich singe nicht besonders gut, aber mit Leidenschaft!"

Sascha Seelemann

Für Sascha war klar: "Wer auf der Bühne steht und seinen Mund nicht zu kriegt, muss irgendwann mal zum Radio". Der musikalische Partyhopper ist immer dort, wo was abgeht. Er redet gerne und viel, ist über sein Smartphone immer "connected". Das einzige, was ihn schweigen lässt, ist das Musikmachen. Mit seiner Band tourte Sascha auch über die deutschen Grenzen hinaus bis nach Israel. In BAYERN 3 moderierte er zuletzt vor allem am Wochenende, abends und in der Nacht.

…im Netz

Michael Schulte – "Der Schulte"

"Der Schulte" von BAYERN 3 ist überall - bei Snapchat, Instagram, YouTube, Facebook, Twitter und und und. Das Schlimmste ist für ihn ein Funkloch ... oder ein leerer Handy-Akku.

Die bisherigen Frühaufdreher

Claudia Conrath, Bernhard "Fleischi" Fleischmann und Axel Robert Müller werden nach acht Jahren Morningshow auf eigenen Wunsch die Sendezeit wechseln.

"Diese Show hat mein Leben verändert!" Bernhard 'Fleischi' Fleischmann

"Dank dieses Jobs hab ich Mutter-Kind-Turnen, Schulanmeldungen und ganz viele andere Dinge erleben dürfen, die vielen Papas sonst verwehrt bleiben." Axel Robert Müller, der zwar früh aufgestanden, aber dafür auch früh nach Hause gekommen ist

"Alles noch ein bisschen unwirklich. Echt jetzt … ausschlafen? So unter der Woche?!" Claudia Conrath

"Mit einem lachenden und einem weinenden Auge gehen wir nach acht Jahren aus dieser Frühaufdreher-Show. Es war einfach eine wunderbare Zeit – aufregend, verrückt, ungewöhnlich. Danke an die besten Hörer der Welt. Danke, dass ihr uns als erste in eure Schlafzimmer und in eure Bäder gelassen habt - das ist nicht selbstverständlich. Danke, dass wir mit euch lachen, weinen und diskutieren durften. Danke für eure Geschichten - die rührenden, die lustigen, die ernsten. Wir freuen uns auf einen 'neuen Morgen': Für uns heißt das Ausschlafen, für die neuen Frühaufdreher geht‘s mit Vollgas rein in eine coole Zeit … mit Hörern, die Familie sind." Die Frühaufdreher

Claudia, Fleischi und Axel Robert werden weiterhin mit eigenen neuen Shows im Programm von BAYERN 3 zu hören sein.

NEU ab 5. September 2016

09 - 12 Uhr

"BAYERN 3 – Mein Lieblingsmix im Radio"

Die interaktive Show für die BAYERN 3-Community

16 - 19 Uhr

"Die Zwei für euren Feierabend"

Darüber spricht Bayern

mit Brigitte Theile und Axel Robert Müller / Simone Faust und Roman Roell.

Bernhard "Fleischi" Fleischmann wird den ganzen Tag im Radioprogramm von BAYERN 3 seine Späße treiben, rund um die Uhr online präsent sein und BAYERN 3 Aktionen vor Ort begleiten.