BR Fernsehen Gala des Bayerischen Sportpreises 2019

Am Sonntag, 14. Juli, 22.00 Uhr, zeigt das BR Fernsehen die Höhepunkte des Bayerischen Sportpreises 2019. Darunter sind die frisch zurückgetretene Ausnahme-Biathletin Laura Dahlmeier, die Ski-alpin-Asse Thomas Dreßen und Josef Ferstl, Springreiterin Simone Blum und Skispringer Markus Eisenbichler. Ski-Star Felix Neureuther, der im März seine Karriere beendet hat, erhält den „Persönlichen Preis des Bayerischen Ministerpräsidenten“. Markus Othmer ist Moderator der festlichen Gala, die am 13. Juli in der Münchner BMW Welt stattfindet.