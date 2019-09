Bayerischer Rundfunk Sendungen zum 75. von Reinhold Messner

Am 17. September 2019 wird die Bergsteigerlegende 75 Jahre alt. Aus diesem Anlass würdigt der Bayerische Rundfunk Reinhold Messner, der auch als Autor, Filmemacher, Museums-Chef und Politiker tätig ist, in Hörfunk und Fernsehen. Zum Auftakt sendet das "Rucksackradio" auf Bayern 2 am 14. September ein Gespräch mit dem Jubilar, der am 17. September auch bei BAYERN 1 am Morgen zu hören ist. Ein Höhepunkt im BR Fernsehen ist am 18. September die Erstausstrahlung der mit dem österreichischen TV-Preis "Romy" prämierten Doku "Mount Everest – Der letzte Schritt", bei der Messner selbst Regie führte.