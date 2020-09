Blickpunkt Sport Live Finale bayerischer Landespokal: TSV 1860 München – Würzburger Kickers

Die neue bayerische Fußball-Saison beginnt direkt mit einem Finale. Am Samstag bestreiten der TSV 1860 München und Zweitliga-Aufsteiger Würzburger Kickers das Endspiel des bayerischen Landespokals. Das BR Fernsehen überträgt die Partie live.

Die Unterfranken sind Titelverteidiger und haben den Pokal seit 2014 dreimal gewonnen, für die Löwen wäre es der erste Sieg in diesem Wettbewerb. Im bisher einzigen K.o.-Spiel der beiden Klubs gegeneinander kam es vor vier Jahren im DFB-Pokal zum Elfmeterschießen, das 1860 München gewann.

Teilnahme an DFB-Pokal Hauptrunde schon sicher

Durch den Finaleinzug der Kickers haben beide Mannschaften die Teilnahme an der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde bereits sicher. Das Endspiel ist damit auch die Generalprobe für die Partien der Löwen gegen Eintracht Frankfurt und von Würzburg gegen Hannover 96 eine Woche später. Das BR Fernsehen zeigt die Partie am kommenden Samstag, 5. September ab 14.00 Uhr live aus dem Grünwalder Stadion in München. Moderiert wird die Übertragung von Markus Othmer, Kommentator ist Bernd Schmelzer.

Interview mit Rainer Koch

In der Halbzeitpause gibt es unter anderem ein Interview mit Rainer Koch, Präsident des Bayerischen Fußballverbands (BFV) und DFB-Vizepräsident, zur Wiederzulassung von Zuschauern auch in Bayern.