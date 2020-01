Bayerischer Filmpreis 2019 Publikumspreis für "Leberkäsjunkie"

Die Zuschauer und Zuschauerinnen von kinokino und die Hörer und Hörerinnen von BAYERN 1 haben gewählt: Die Kinokomödie "Leberkäsjunkie" (ARD Degeto/BR) nach dem Bestseller von Rita Falk mit Sebastian Bezzel, Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff in den Hauptrollen erhält den Publikumspreis des Bayerischen Filmpreises 2019. Damit hat zum zweiten Mal in Folge ein Film der beliebten Eberhofer-Krimireihe den Publikumspreis gewonnen: Letztes Jahr ging der Preis an "Sauerkrautkoma".

Übergeben wird die Auszeichnung am Freitag, 17. Januar 2020, während der feierlichen Gala zum 41. Bayerischen Filmpreis, die ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen zu sehen ist.

Vom 1. bis zum 31. Dezember 2019 konnten Kinofans aus den fünf zuschauerstärksten deutschen Filmen des Jahres ihren Lieblingsfilm auswählen. Nun steht das Ergebnis fest: Die Zuschauer und Zuschauerinnen von kinokino, dem Filmmagazin des Bayerischen Rundfunks, und die Hörer und Hörerinnen von BAYERN 1 haben die Komödie "Leberkäsjunkie" zu ihrem Favoriten gewählt. Regisseur Ed Herzog gewinnt damit bereits zum zweiten Mal den Publikumspreis des Bayerischen Filmpreises. Bei der Verleihung nimmt er den Preis zusammen mit seinen Stars Sebastian Bezzel und Lisa Maria Potthoff sowie der Produzentin Kerstin Schmidbauer von Constantin Film, und der Bestsellerautorin Rita Falk entgegen.

"Leberkäsjunkie" ist eine Constantin Film Produktion in Koproduktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk. Der sechste Film der Eberhofer-Krimireihe erreichte im Kino über 1,2 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen, und das fast ausschließlich in Bayern. Insgesamt begeisterte die Reihe bisher über 4,6 Millionen Kinogänger und Kinogängerinnen. Die Eberhofer-Fangemeinde wächst von Film zu Film, im Kino wie im Fernsehen. "Kaiserschmarrndrama", die neueste Eberhofer-Krimikomödie, startet am 13. August 2020 in den Kinos. "Leberkäsjunkie" wird im Sommerkino im Ersten zu sehen sein.

Der Publikumspreis wird am Freitag, 17. Januar 2020, im Rahmen des Bayerischen Filmpreises 2019 im Münchner Prinzregententheater verliehen. Mit dabei sind zahlreiche Prominente aus Film, Fernsehen und Politik. Der Bayerische Rundfunk produziert und überträgt die Gala ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen, danach steht die Sendung in der BR Mediathek zur Verfügung. Moderiert wird der Bayerische Filmpreis 2019 von "quer"-Moderator Christoph Süß.