Mediathek BR erweitert barrierefreie Angebote

Das Web-Angebot an untertitelten Sendungen aus dem Bayerischen Fernsehen und von BR-alpha umfasst wöchentlich über 20 regelmäßige Sendungen und reicht derzeit von „Bergauf-Bergab“ bis „Zwischen Spessart und Karwendel“. Dazu kommen noch Serien und Sondersendungen.



Als Audio-Podcast können alle neuen Folgen von „Dahoam is Dahoam“ angehört oder heruntergeladen werden.

Auch die Sendung „Sehen statt Hören“ kann man nun in der BR-Mediathek anschauen - mit Gebärdensprache, Untertiteln und besonders gut verständlichem Ton. Hörbehinderte, die als Erst- oder Zweitsprache die Deutsche Gebärdensprache nutzen, erhalten hier die Möglichkeit, in ihrer bevorzugten Kommunikationsform unmittelbar am gesellschaftlichen Geschehen teilzunehmen.



Diese neuen Angebote ergänzen die bereits vielfältigen Möglichkeiten der hör- und sehbehinderten Zuschauerinnen und Zuschauer des Bayerischen Fernsehens, ihre Wunschsendungen auch barrierefrei genießen zu können.



Damit löst der Bayerische Rundfunk sein Versprechen ein, möglichst viele seiner Fernsehsendungen auch im Web (BR.de) noch im Laufe des Jahres 2013 in einer barrierefreien Form anzubieten.