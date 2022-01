Lebenslinien Barbara von Johnson: "Der Pumuckl in mir"

1962 spielte der kleine Kobold Pumuckl zum ersten Mal im Bayerischen Rundfunk seine Streiche im Radio. Barbara von Johnson ist die Frau, die Pumuckl dann seine unverwechselbare Gestalt gab. Das BR Fernsehen porträtiert die Künstlerin in der Sendereihe Lebenslinien: "Der Pumuckl in mir" am Montag, 21. Februar 2022, um 22.00 Uhr. In der BR Mediathek ist der Film bereits ab Donnerstag, 17. Februar 2022 abrufbar.