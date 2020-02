16. Deutsches FernsehKrimi-Festival Barbara Auer und Matthias Brandt erhalten Ehrenpreis für drei BR-Polizeiruf 110-Folgen

Beim 16. Deutschen FernsehKrimi-Festival in Wiesbaden, das vom 1. bis 8. März 2020 stattfindet, werden Barbara Auer und Matthias Brandt für ihre herausragenden schauspielerischen Leistungen in den Polizeiruf 110-Folgen "Kreise", "Wölfe" und "Tatorte" mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet. Der Preis wird am 1. März 2020 in Wiesbaden verliehen.

Matthias Brandt als Kriminalhauptkommissar Hanns von Meuffels und Barbara Auer als Constanze Hermann spielten in den von Christian Petzold inszenierten Folgen ein Ermittlerduo und fragiles Liebespaar. Die drei gemeinsamen TV-Auftritte seien "unvergesslich" und "Kriminalfilme in Vollendung", so die Jury in ihrer Begründung. Die drei BR-Polizeiruf 110-Folgen wurden 2015, 2016 und 2018 zum ersten Mal ausgestrahlt.

Alle drei Polizeiruf 110-Folgen wurden von Christian Petzold inszeniert, der jeweils auch das Drehbuch schrieb. "Kreise" wurde 2015, "Wölfe" 2016 und "Tatorte" 2018 zum ersten Mal ausgestrahlt.

Weitere Informationen zu den Polizeiruf 110-Folgen finden Sie unter: www.br.de/presse/inhalt/pressedossiers/polizeiruf/polizeiruf-110-uebersicht-100.html

Im Wettbewerb: BR-Tatort "Lass den Mond am Himmel stehn"

Neben der Auszeichnung für Barbara Auer und Matthias Brand läuft der BR-Tatort "Lass den Mond am Himmel stehn" im Wettbewerb des FernsehKrimi-Festivals. Regisseur Christopher Schier (Tatorte: "Wehrlos", "Die Faust") inszenierte den Krimi mit Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec und Ferdinand Hofer nach einem Drehbuch von Stefan Hafner und Thomas Weingartner. Die Ausstrahlung im Ersten ist für Sommer 2020 geplant.

Daten zum Film Regie: Christopher Schier

Drehbuch: Stefan Hafner und Thomas Weingartner

Darsteller: Udo Wachtveitl, Miroslav Nemec, Ferdinand Hofer, Laura Tonke, Lenn Kudrjawizki, Ben Lehmann, Victoria Mayer, Hans Löw, Lea Zoe Voss, Tim Offerhaus u.a.

Redaktion: Stephanie Heckner (BR)

Produktion: Bavaria Fiction (Produzent: Ronald Mühlfellner) im Auftrag des BR

Inhalt

Die beiden Familien Kovacic und Schellenberg sind eng befreundet. Als Emil (Ben Lehmann) eines Tages, nachdem er von einem Spieleabend mit Bastian (Tim Offerhaus) nicht nach Hause gekommen ist, tot aufgefunden wird, zerbricht die Welt der Kovacics (Laura Tonke und Lenn Kudrjawizki). Emils Handyspur endet an einem Parkplatz, der als Treffpunkt für anonymen Sex bekannt ist. Seine Leiche wird etwa 20 Kilometer entfernt an der Isar gefunden. Wie kam der Junge von da nach dort, und wo genau und warum wurde er getötet? Da Emils Handy verschwunden ist, vermutet die Polizei, dass er auf dem Parkplatz etwas gefilmt hat, das jemandem nicht gefiel. So sehr in diesem verstörenden Fall ein Motiv auf der Hand zu liegen scheint, so tief ist die Wahrheit verborgen. Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) schlagen sich bei ihren Ermittlungen durch ein Dickicht aus Lügen und Täuschung.