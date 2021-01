BR KulturBühne Ballettsuite "La Strada" aus dem Münchner Gärtnerplatztheater

Seit Beginn der Corona-Krise engagiert sich die BR KulturBühne in vielfältiger Weise für die Kulturschaffenden in Bayern und setzt auch im verlängerten Lockdown die Zusammenarbeit mit den bayerischen Theatern fort. Nachdem Aufführungen vor Publikum weiterhin nicht möglich sind, versuchen viele Bühnen, den öffentlichen Kunst-Raum durch alternative Formen herzustellen. So sind etwa Premieren im Stream möglich – ein Angebot, das vom Publikum gerne angenommen wird. Nach dem erfolgreichen Live-Stream der Wiederaufnahme von "Hänsel und Gretel" im November 2020, der Premiere von "Anna Bolena" und der Operette "Der Vetter aus Dingsda" im Dezember 2020 sowie "Drei Männer im Schnee" an Silvester, streamt das Gärtnerplatztheater in Zusammenarbeit mit der BR KulturBühne nun die Ballettsuite "La Strada".