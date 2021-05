B5 aktuell feiert 30. Jubiläum Täglich setzen 670.000 Menschen auf die Nachrichtenkompetenz von B5 aktuell

"B5 aktuell ist ein durch und durch modernes Inforadio: In jüngster Zeit haben wir den Bayern-Anteil in der Primetime verdoppelt, wir setzen auf mehr Gespräche mit kompetenten Ansprechpartnern, sind noch öfter live vor Ort und nehmen uns mehr Zeit für Hintergründe und Erklärung. In Breaking-News-Fällen brechen wir das Sendeschema auf. All das kommt sehr gut an – der Zuspruch war in den vergangenen Jahren erfreulicherweise so groß wie nie zuvor. Gerade in Zeiten von Fake-News schätzen die Menschen B5 aktuell überaus als zuverlässigen Informationsbegleiter."