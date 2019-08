BR-Koproduktion erstmals im Fernsehen B12 – Gestorben wird im nächsten Leben

Das BR Fernsehen zeigt am Mittwoch, 25. September 2019, um 22.45 Uhr, auf dem Sendeplatz DOX – Der Dokumentarfilm im BR den Dokumentarfilm "B12 – Gestorben wird im nächsten Leben" von Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur Christian Lerch ("Café Meineid", "Wer früher stirbt ist länger tot", "Was weg is, is weg"). Über zwei Jahre lang begleitet der Filmemacher dafür die Besitzer, Besucher und Stammgäste des kleinen Rasthauses "B12" an der gleichnamigen Bundesstraße.