Podcast Axel-Springer-Preis für "Wild Wild Web - Die Kim Dotcom Story"

"Besonders beeindruckend ist die Leistung des 'Wild Wild Web'-Teams, wenn man bedenkt, dass die vier Autorinnen und Autoren zum Zeitpunkt der Fertigstellung des Podcasts noch mitten in ihrer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule waren. Hier zeigt sich, wie wertvoll eine enge Zusammenarbeit mit Ausbildungs-Institutionen für die Entwicklung von zeitgemäßen Podcasts für jüngere Zielgruppen sein kann."

Laudatio: "Wahrheitssuche im besten Sinne"

Podcast "Wild Wild Web – Die Kim Dotcom Story"

Doku-Reihe in 6 Folgen



Kim Dotcom war Deutschlands berühmtester Computer-Nerd, dann der superreiche Betreiber der Plattform Megaupload, heute ist er ein von der US-Justiz Gejagter. Die Bilder von seiner Festnahme in Neuseeland gingen um die Welt. Muss Kim Dotcom für den Rest seines Lebens in Gefängnis? Und was hat sein Fall mit der Freiheit des Internets zu tun? "Wild Wild Web" geht in sechs Folgen der Kim Dotcom Story auf den Grund: Wie hat es Kim geschafft, bei so vielen Entwicklungen des Internets vorne dran zu sein? Wie wurde aus dem Sohn einer alleinerziehenden Mutter aus Kiel der Lieblingsfeind der mächtigen Musik- und Filmindustrie? Und welche Rolle spielt dabei ein gewisser Joe Biden?