44. Max Ophüls Filmfestival BR-Koproduktion "Aus meiner Haut" eröffnet Max Ophüls Filmfestival

Die BR-Koproduktion "Aus meiner Haut" eröffnet das diesjährige Max Ophüls Filmfestival in Saarbrücken, das vom 23. bis 29. Januar 2023 stattfindet. Der Film von Regisseur Alex Schaad wurde vergangenes Jahr bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig mit dem Queer Lion ausgezeichnet und startet ab 2. Februar bundesweit in den Kinos.