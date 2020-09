Digitales Storytelling-Projekt Augmented-Reality-App zur Befreiung des KZ Dachau

Mit der Augmented-Reality-App "Die Befreiung" können Besucherinnen und Besucher der Gedenkstätte Dachau per Smartphone oder Tablet in den Moment der Befreiung des KZ Dachau vor 75 Jahren eintauchen. Befreite und Befreier erscheinen dabei virtuell in Lebensgröße vor den Nutzerinnen und Nutzern. Sie erzählen ihnen ihre Geschichten an genau dem Ort, wo alles passiert ist. Ab sofort ist die Augmented-Reality-App für iOS und Android verfügbar und kann vor Ort auf dem Gelände der Gedenkstätte Dachau genutzt werden. Mehr Infos gibt es auf der Webseite www.br.de/diebefreiung.