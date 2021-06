Zur Bayerischen Landesausstellung Audioguide für Jugendliche und Radioprogramm

Schon vier Tage vor der offiziellen Eröffnung – am 19. Juni 2021 – sendet Bayern 2 einen akustischen Rundgang durch die Ausstellung in der Sendung "Zeit für Bayern" um 12.05 Uhr, der im Anschluss unter bayern2.de/podcast verfügbar ist.

Bayern 2 ist langjähriger Partner

Die Kulturwelle Bayern 2 ist seit vielen Jahren Partner des Hauses der Bayerischen Geschichte und in der Ausstellung mit ausgewählten Audios an Hörstationen vertreten. Zudem begleitet Bayern 2 über den gesamten Zeitraum die Landesausstellung mit Sendungen rund um das Thema der letzten Jahre der Monarchie bis zu den Königshäusern der Gegenwart. Eine Übersicht über alle Sendungen gibt es auf bayern2.de .

Audioguide für Jugendliche

Acht einzelne Exponate sind der Ausgangpunkt für die kurzweiligen Hörspiele des Audioguides für Jugendliche. Die Redaktion Medienkompetenzprojekte des BR hat ihn zusammen mit Jugendlichen eines P-Seminars des Ignaz-Taschner-Gymnasiums in Dachau entwickelt. Die Stationen – z. B. "Mythos um einen toten König" oder "1913 – Der letzte Tanz: Die Jahrhunderthochzeit" – sprechen Jugendliche aufgrund ihrer Außergewöhnlichkeit besonders an. Der BR-Audioguide für Jugendliche ist in den offiziellen Audioguide der Ausstellung integriert und steht somit allen Besucherinnen und Besuchern zur Verfügung.