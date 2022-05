Ideenlab audience:first Kreative Köpfe für digitale Serienformate gesucht

Serien sind beliebt wie nie. Jedes neue Angebot muss sich auf einem heiß umkämpften Nachfragemarkt behaupten. Für den Erfolg guter Ideen sind Thema und Machart zwar nach wie vor notwendige Voraussetzungen, aber Qualität allein reicht schon lange nicht mehr aus. Wer heute Menschen erreichen will, muss sich auf genau definierte Zielgruppen und deren Bedürfnisse fokussieren – eine knifflige Herausforderung. Der Bayerische Rundfunk hat deshalb die innovative Talentschmiede audience:first initiiert. Bei diesem Weiterbildungsangebot für nutzerorientierte Stoffentwicklung soll die Frage nach dem Zielpublikum ganz vorne stehen. Die Teilnehmenden schauen, welche Bevölkerungsgruppen medial nicht hinreichend sichtbar und versorgt sind, und entwickeln auf sie zugeschnittene dokumentarische wie fiktionale Medienangebote in den Bereichen Wissen, Unterhaltung und Kultur.



Kreative aus den Bereichen Drehbuch, Produktion oder Social Media können sich bis zum 14. Juni 2022 bewerben. Gesucht werden Vorschläge für eine junge Streaming-affine Zielgruppe in folgenden zwei Kategorien: 1. Ein Unterhaltungsformat (Factual Entertainment) 2. Ein fiktionales Comedy-Format als "Near Future Comedy".