ARD-Themenwoche 2021 Stadt.Land.Wandel – Wo ist die Zukunft zuhause?

"Von Städteplanung bis Mobilität, von Digitalisierung bis zu neuen Arbeitswelten: Veränderungen in diesen und anderen Zukunftsfeldern betreffen uns alle. In der ARD-Themenwoche 2021 sollen alte Klischees hinterfragt werden. Es geht um neue Lösungswege, um lehrreiche Blicke in die Geschichte und visionäre Zukunftsperspektiven, aber auch um Vielfalt und Identitäten. Neben großen strukturellen Fragen wird sich der Blick auch auf das menschliche Miteinander in all seinen Ausprägungen richten. Die ARD-Themenwoche will einen konstruktiven Beitrag dazu leisten, dass jede und jeder Einzelne optimistisch an die Herausforderungen der Zukunft herangeht."