70. Internationaler Musikwettbewerb der ARD Preisträger stehen fest

Am heutigen Abend wurden beim Finale im Fach Violine die letzten Preisträger des Wettbewerbs ermittelt. Im Münchner Herkulessaal überzeugte der 27-jährige Seiji Okamoto aus Japan die Jury, die ihm den ersten Preis zuerkannte. Der 28-jährigeDmitry Smirnov erhielt einen zweiten Preis. Mit einem dritten Preis und dem Publikumspreis wurde die 29-jährige Alexandra Tirsu aus Moldawien/Rumänien ausgezeichnet.



Insgesamt gab es 626 Bewerbungen aus 54 Ländern und vier Kontinenten. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie war es diesmal notwendig, die Teilnehmerzahl vor Ort von vornherein einzuschränken. Daher fand die 1. Runde digital bereits im Juni und Juli statt. Ab der 2. Runde wurde der Wettbewerb an den gewohnten Veranstaltungsorten live in München ausgetragen. Die höchste Anmeldequote gab es im Fach Gesang mit 368 zu verzeichnen, gefolgt vom Fach Horn mit 149.

72 Kandidatinnen und Kandidaten haben schließlich den Sprung in die 2. Runde des Wettbewerbs geschafft.