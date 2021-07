70. Internationaler Musikwettbewerb der ARD Beiträge und Ergebnisse der 1. Runde ab 11. Juli online

Aufgrund der Einschränkungen durch die weltweite Corona-Pandemie hatte sie bereits im Februar beschlossen, die 1. Runde des diesjährigen Wettbewerbs nicht vor Ort in München, sondern digital stattfinden zu lassen, um eine bessere Planbarkeit zu gewährleisten.

Die nach der Vorauswahl zum Wettbewerb zugelassenen Musikerinnen und Musiker reichten ein Video mit dem geforderten Repertoire der 1. Runde ein. Um das Weiterkommen in die 2. Runde bangen nun 228 Musikerinnen und Musiker aus 40 Ländern und vier Kontinenten, davon 20 Duos im Fach Klavier, 54 im Fach Horn, 76 im Fach Gesang und 58 im Fach Violine.

Zu sehen sind die Videos zwischen dem 11. und 18. Juli auf der Website des ARD-Musikwettbewerbs. Dort werden am 15. Juli auch die Ergebnisse veröffentlicht.

Ab der 2. Runde soll der Wettbewerb (2. – 17. September) wie gewohnt an den Veranstaltungsorten in München stattfinden, wenn möglich mit Publikum. Übertragungen via Video-Streams sind vorgesehen.