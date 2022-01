Wahrhaftige Gespräche Talk im Wald: Oliver Polaks "Gedankenpalast"

Was machen ein Comedian, acht Frauen, Patrick Lindner, ein Alpaka und seine tierischen Freunde gemeinsam im Wald? Was wie eine Scherzfrage klingt, erweist sich als die neue Talkshow des Comedians Oliver Polak. In wahrhaftigen Gesprächen – mal banal, mal existenziell – kommt in ʺGedankenpalastʺ von Cancel Culture, Hornyness, Männlichkeit oder Sterbehilfe bis hin zu Geheimnissen alles auf den Tisch – in fünf Folgen, ab 17. Februar jeden Donnerstag online first in der ARD Mediathek und vom 24. Februar bis zum 24. März donnerstags um 23.15 Uhr im BR Fernsehen.