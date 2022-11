Bayern 2 "Frisch verhext! Die märchenhafte ARD-Kinderradionacht"

Prinzessinnen und Prinzen, Hexen und Trolle, Zwerge und Drachen – in der diesjährigen ARD-Kinderradionacht geht es um schwierige Aufgaben, Wünsche und Zauberei: Im Radionachthörspiel "Willkommen im Buchladen Anderwelt" von Brigitte Endres gelangt Lina mit Kater Stiefel in eine märchenhafte Welt. In Lesungen wird erzählt, wie König Arthur den sieben Zwergen hilft, Rotkäppchen und der Wolf sich in die Märchen-Zentrale begeben und die Prinzessin auf dem Kürbis Rätsel aufgibt. Der BR steuert die lange Geschichte nach Mitternacht bei: Bei „Hänsel und Gretel 2.0: Mit dem Smartphone durch den Märchenwald“ bekommt das bekannte Märchen überraschende Wendungen und ein völlig neues Ende. In weitere Beiträgen befragen Kinderreporter eine echte Prinzessin, streicheln einen Wolf und finden alles über fabelhafte Drachen heraus. In der Comedy will Fee Manuela drei Wünsche erfüllen; leider passieren ihr immer wieder Pannen … Außerdem gibt es viel Musik in der frisch verhexten Radionacht. Live am Telefon erzählen Kinder aus ganz Deutschland von ihren Zauberkräften und Lieblingsmärchen.