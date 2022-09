Anmeldung ab 19. September ARD Jugendmedientag 2022 am 15. November

Am 15. November laden alle Landesrundfunkanstalten der ARD wieder Klassen aus ganz Deutschland ein zum Ausprobieren, Mitmachen und Diskutieren. In mehr als 130 Workshops und Talks gehen die Schülerinnen und Schüler ab der 8. Klasse am ARD Jugendmedientag 2022 gemeinsam mit den ARD-Mediencoaches und Promis vor Ort oder digital u. a. den Fragen nach: Wie arbeiten Journalistinnen und Journalisten? Wie steht es um die Pressefreiheit? Traumjob Influencer? Wie können Fake News erkannt werden? Welche Jobs gibt es in den Medien? Auch der Bayerische Rundfunk lädt wieder mit verschiedenen Angeboten ein.