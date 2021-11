Bundesweites Medienkompetenzprojekt ARD Jugendmedientag – auch ohne Anmeldung

Am Donnerstag, 18. November 2021, ist es so weit: Zum dritten Mal veranstalten die Landesrundfunkanstalten der ARD gemeinsam den ARD Jugendmedientag - zum zweiten Mal digital. Die mehr als 150 Workshops waren schnell ausgebucht. Trotzdem kann noch jeder teilnehmen, ganz ohne Anmeldung: Auf drei ARD-YouTube-Kanälen gibt es ab 8.15 Uhr im Live-Stream spannende Diskussionen und Einblicke in wichtige Formate und Programmangebote der ARD. Einfach am ARD Jugendmedientag auf www.ard.de/jugendmedientag gehen. Dort sind die drei YouTube-Streams direkt verlinkt.