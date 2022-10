Mitmachaktion BR-Angebot zum ARD-Dialogtag am 8. November 2022

Der Bayerische Rundfunk bietet am 8. November im Rahmen der ARD-Themenwoche einen virtuellen Einblick in die Arbeitsweise der Informationsmarke BR24 und der Sendung "Wir in Bayern": Interessierte können erleben, wie das Informationsangebot von BR24 entsteht – im Web, TV und Radio – und das Programm mitgestalten. Bei "Wir in Bayern" gibt es darüber hinaus die Möglichkeit, einen virtuellen Rundgang via Handy durch das Fernsehstudio mitzuerleben. Bei beiden Angeboten haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch die Möglichkeit, aktiv mitzuwirken und ihre Meinung zum Programmangebot zu sagen.