Eine der jüngsten Holocaust-Überlebenden "Zeugin der Zeit": Dr. Eva Umlauf

Die Ende 1942 im slowakischen Arbeitslager Nováky geborene und später mit ihren Eltern nach Auschwitz deportierte Eva Umlauf ist eine der jüngsten Holocaust-Überlebenden. Dass sie ihre Geschichte der Nachwelt erzählen kann, gleicht einem Wunder. "Zeugin der Zeit: Dr. Eva Umlauf", am Sonntag, 8. November 2020, um 20.15 Uhr in ARD-alpha.

In einem bewegenden Interview berichtet die heute 77-Jährige in der Reihe "Zeuge der Zeit"/"Zeugin der Zeit" über den Umgang mit schwierigen Gefühlserbschaften, über die Bejahung des Lebens und weshalb die Nummer auf ihrem Unterarm ein Zeichen des Überlebens ist.

Im Anschluss porträtiert ein zweiter Film aus der Reihe um 21.00 Uhr den Rabbiner Dr. Henry G. Brandt.

Ihr Leben beginnt hinter Stacheldraht und unter unmenschlichen Bedingungen: im "Durchgangslager zur Hölle", wie es ein Freund der Familie später in einem Gedicht genannt hat. Als Eva Umlauf, damals Eva Hecht, am 19. Dezember 1942 im Arbeitslager Nováky zur Welt kommt, herrschen 20 Grad minus. Das Wasser, das die Hebamme während der Geburt erwärmt, friert binnen kürzester Zeit wieder ein. Mit viel Glück überleben Eva und ihre Mutter Agnes die Lager Nováky und Auschwitz. An die traumatischen Erlebnisse ihrer frühen Kindheit hat die in München lebende Kinderärztin und Psychoanalytikerin keine eigenen Erinnerungen. Doch in ihrem Unterbewusstsein sind sie gespeichert und prägen ihr Leben: unauslöschliche Gefühlserbschaften, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Nach der Befreiung spricht die Familie kaum über das, was geschehen war. Man will nach vorne blicken. Die Schmerzen hinter sich lassen. Es sind Familiengeheimnisse, die jeder wahrt. Erst als Eva Umlauf 2014 einen Herzinfarkt erleidet, beginnt sie, ihre Geschichte im Detail zu recherchieren. Sie forscht in Archiven, trifft sich mit Historikern, recherchiert bis ins Kleinste. Besonders schmerzhaft wird es, als sie herausfindet, dass sie als Zweijährige im Vernichtungslager Auschwitz im Winter 1944 monatelang von ihrer Mutter getrennt und ins Krankenlager des berüchtigten Dr. Josef Mengele gebracht wurde.

Ein zweiter Film aus der Reihe "Zeuge der Zeit"/"Zeugin der Zeit" widmet sich um 21.00 Uhr dem Rabbiner Dr. Henry G. Brandt. Dieser gehört zu den prägendsten Persönlichkeiten des interreligiösen Dialogs und der Wiederbelebung des liberalen Judentums in Europa. Seine Lebensgeschichte gleicht einem Abenteuerroman. In der Dokumentation "Zeuge der Zeit: Rabbi Dr. Henry G. Brandt – Von der Suche nach dem Verlorenen" erzählt der vielfach ausgezeichnete ehemalige Vorsitzende der Allgemeinen Rabbinerkonferenz Deutschlands von seinen verschiedenen Leben: von seinem Kindheitstraum, Trambahnfahrer zu werden. Seinem leidenschaftlichen Einsatz als junger Kämpfer derzionistischen paramilitärischen Untergrundorganisation Hagana beim Unabhängigkeitsprozess des Staates Israel. Seinem Leben als Marktanalyst bei Ford in England und seiner Berufung zum Rabbiner, die ihn über unterschiedliche Länder zurück nach Bayern führte.

2021 zeigt ARD-alpha weitere Dokumentationen der Reihe – u. a. über die deutsche Sinteza Rita Prigmore, die zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Opfer nationalsozialistischer Menschenversuche wurde, und über den heute 94-jährigen Dr. Leon Weintraub, der das Vernichtungslager Auschwitz überlebte.

Zur Reihe "Zeuge der Zeit"/"Zeugin der Zeit":

Eines Tages werden sie verstummen: die Stimmen der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die aus eigenem Erleben von den Verbrechen der NS-Zeit berichten. Wie wird sich die Erinnerungs- und Gedenkkultur verändern, wenn es keine Menschen mehr gibt, die ihre Leidensgeschichte aus erster Hand erzählen? Die Reihe "Zeuge der Zeit"/"Zeugin der Zeit" spürt dem Schicksal von Menschen nach, die als Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene den Terror des NS-Regimes erleiden mussten, und dokumentiert es für künftige Generationen.