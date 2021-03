"alpha-thema: Sinti und Roma" Neue Doku "Zeugin der Zeit: Rita Prigmore"

Rita Prigmore ist Würzburgerin. Obwohl sie genau hier infolge der Menschenrechtsverletzungen der NS-Pseudowissenschaft schlimmste Misshandlungen erfahren hat, liebt sie ihre fränkische Heimatstadt. Seit dem 16. Jahrhundert ist ihre Familie fest verwurzelt in der Gegend. Die Vorfahren haben als Korbflechter für die Weinbauern, als talentierte Spitzenklöpplerinnen oder als Künstler und Musiker gearbeitet. Ritas Mutter, Theresia Winterstein, war am Würzburger Stadttheater eine beliebte Tänzerin und Sängerin. Obwohl die Familie in die Gesellschaft integriert war, richtete sich der Rassenwahn der Nazis auch gegen sie. Die NS-Rassengesetze legitimierten das perfide Rechtssystem, durch das Sinti-Familien zunächst systematisch diskriminiert, dann als "nicht lebenswert" definiert und schließlich zu einem Großteil umgebracht werden konnten. Wer nicht ins Konzentrationslager deportiert wurde, musste sich einer Zwangssterilisation unterziehen. So auch Theresia Winterstein. Doch als sie zu ihrem Sterilisationstermin kam, stellten die Würzburger NS-Ärzte ihre Zwillingsschwangerschaft fest. Die Säuglinge durften zur Welt kommen, wurden der Mutter aber weggenommen. Die Mediziner jener Zeit führten grausame Experimente an den Mädchen durch. Ritas Zwillingsschwester Rolanda überlebte dies nicht, Rita leidet heute noch unter den Spätfolgen. In der Dokumentation "Zeugin der Zeit: Rita Prigmore – Die Welt ist wunderlich" um 21.45 Uhr erzählt sie von ihrem Schicksal und ihrem Engagement für die Rechte der Sinti und Roma.