Von der Suche nach dem Verlorenen Zeuge der Zeit: Rabbi Dr. Henry G. Brandt

Rabbi Dr. Henry G. Brandt prägte den interreligiösen Dialog und die Wiederbelebung des liberalen Judentums in Europa wie kaum ein anderer. Aus Anlass seines Todes sendet ARD alpha am Donnerstag, 10. Februar 2022, um 21.45 Uhr den Film "Zeuge der Zeit: Rabbi Dr. Henry G. Brandt - Von der Suche nach dem Verlorenen". Von seinen verschiedenen Leben berichtet der damals 90-Jährige in diesem Film aus dem Jahr 2018.