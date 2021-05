Wie können wir die Erde retten? Themenwoche "Unser Planet" in ARD-alpha

Klimawandel und Erderwärmung bedrohen die Ökosysteme, die Artenvielfalt und die Existenz künftiger Generationen weltweit. Wie können wir den globalen Problemen begegnen und die Erde retten? Welche Lösungsansätze gibt es? Damit setzt sich die Themenwoche "Unser Planet" von Montag, 24. bis Donnerstag, 27. Mai 2021 in ARD-alpha auseinander – in Dokumentarfilmen, Dokumentationen und einem Expertengespräch. Darüber hinaus lädt die preisgekrönte sechsteilige Doku-Reihe "Der Blaue Planet" zu einer Entdeckungsreise in die faszinierende Welt der Ozeane ein.

Als die Schauspielerin Mélanie Laurent und der französische Aktivist Cyril Dion eine Studie lesen, die den wahrscheinlichen Zusammenbruch unserer Zivilisation in den nächsten 40 Jahren voraussagt, wollen sie sich mit diesem Horror-Szenario nicht abfinden. Was, wenn es die Formel gäbe, die Welt zu retten? Mélanie Laurent und Cyril Dion sprechen mit Fachleuten und besuchen weltweit Projekte und Initiativen, die alternative ökologische, wirtschaftliche und demokratische Ideen verfolgen. Ihr mit dem französischen Filmpreis César ausgezeichneter Dokumentarfilm "Tomorrow – Die Welt ist voller Lösungen" am Pfingstmontag, 24. Mai um 20.15 Uhr zeigt, dass erst die Summe der Lösungsansätze das Bild einer anderen Zukunft zu zeichnen vermag, und dass aus einem Traum die Realität von morgen werden kann, wenn die Menschen aktiv werden.

Die sechsteilige Doku-Reihe "Der Blaue Planet", eine Koproduktion von BBC und WDR in Zusammenarbeit mit BR, NDR und SWR, gewährt von Dienstag, 25. bis Donnerstag, 27. Mai jeweils um 20.15 und 21.00 Uhr außergewöhnliche Einblicke in das Leben unter und über der Meeresoberfläche. Während einer Drehzeit von vier Jahren filmten die Kamerateams bei 125 Expeditionen in 39 Länder in jedem Ozean und vor jedem Kontinent, besuchten Korallenriffe, Küsten oder Unterwasserwälder und tauchten hinab in unbekannte Tiefen. Mit revolutionärer Technik deckten sie dabei viele Verhaltensweisen in der Tierwelt auf, die selbst Forschern unbekannt waren. Mit Berichten über die aktuellen Probleme der Ozeane zeigt die Reihe außerdem, warum der Gesundheitszustand der Meere uns alle betrifft. Zu einzigartigen Bildern erzählt der Schauspieler Axel Milberg spannende Tiergeschichten. Die Filmmusik stammt von Oscar-Preisträger Hans Zimmer.

Dürre und Borkenkäfer machen dem Wald schwer zu schaffen. Das anfallende Schadholz hat den Holzpreis abstürzen lassen. Die Waldbesitzer hierzulande machen Minusgeschäfte, obwohl das Käferholz als Bauholz tausende Kilometer nach China und Amerika exportiert wird. Was könnte die Lösung für die Holzmisere sein? Danach fragt die Dokumentation "Mit Holzbau aus der Klimakrise?" am 25. Mai um 21.45 Uhr. Klimafreundlich, bezahlbar und flexibel: So sollen die Häuser von Zimmermeister Wolfgang Denker sein. Die Dokumentation "Kleine Häuser mit großer Zukunft" zeigt um 22.30 Uhr, wie der Unternehmer aus Niedersachsen mit dieser klimafreundlichen Modulbauweise den Zeitgeist trifft.

In der zweiteiligen Dokumentation ʺKlimawandel nach Zahlenʺ am Mittwoch, 26. Mai um 21.45 und um 23.00 Uhr erklären drei britische Mathematiker die Geschichte des Klimawandels anhand von drei ausgewählten Zahlen. Im Fokus steht die derzeitige Erderwärmung von 0,85 Grad Celsius - die Bedeutung, die Ursachen und die Folgen für den Planeten. Im ʺalpha-thema Gespräch: Klima – Es gibt viel zu tunʺ um 22.30 Uhr diskutieren die Astrophysikerin Dr. Cecilia Scorza-Lesch und die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Maren Urner mit Moderatorin Mirjam Kottmann über Wege aus der Klimakrise und darüber, warum diese bei den Gewohnheiten jedes Einzelnen beginnen müssen. In der Reihe ʺPlanetBʺ klärt Wissenschaftsjournalistin Ilka Knigge Fragen rund um den Klimawandel. ʺNetflix: Zerstört Streaming das Klima?ʺ ist das Thema der Folge um 23.45 Uhr.

Im August 2018 startet die damals 15-jährige schwedische Schülerin Greta Thunberg einen Schulstreik für das Klima. Aus der zunächst teils belächelten, teils harsch kritisierten Aktion entwickelt sich bald eine weltweite Jugendbewegung für den Klimaschutz: ʺFridays for Futureʺ. Heute ist das ruhige Mädchen mit Asperger-Syndrom eine weltberühmte Aktivistin. Der Dokumentarfilm ʺIch bin Gretaʺ porträtiert sie am Donnerstag, 27. Mai um 21.45 Uhr aus unmittelbarer Nähe und zeigt mit einzigartigem privaten Material unbekannte Facetten ihres Charakters.