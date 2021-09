Vor der Bundestagswahl Themenwoche Demokratie in ARD-alpha

Was bedeutet Demokratie? Warum ist sie so wichtig? Und was zeichnet eine demokratische Gesellschaft aus? Unmittelbar vor der Bundestagswahl – vom 18. bis zum 26. September – setzt sich die Themenwoche Demokratie in ARD-alpha mit dem politischen System freiheitlicher Gesellschaften und der Geschichte der Demokratie in Deutschland auseinander.

Zahlreiche Sendungen aus den unterschiedlichsten Genres veranschaulichen Wesen und Wert der Demokratie und zeigen an verschiedenen Beispielen, darunter der Science-Fiction-Film ʺ1984ʺ von 1956 nach dem Roman von George Orwell, was das Fehlen demokratischer Werte und Ordnungen für den Einzelnen und die Gesellschaft bedeutet.

Sieben Filme auf den Geschichtssendeplätzen an den Wochenenden beleuchten Stationen auf dem schwierigen Weg zur Demokratie hierzulande – in Bayern und in ganz Deutschland.

Die Dokumentationen ʺDer König und sein Parlamentʺ und ʺDas Volk und seine Machtʺ am Samstag, 18. September ab 20.15 Uhr führen von den Anfängen des Parlamentarismus im 19. Jahrhundert bis zur ersten demokratischen Verfassung 1918 durch ein Jahrhundert der bayerischen Geschichte auf dem Weg zur Demokratie.

Der Film ʺAus den Trümmern in die Freiheit – Szenen aus Bayern in der Nachkriegszeitʺ am Sonntag, 19. September um 20.15 Uhr schildert den Neuanfang in Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Akzeptanz der Rechtsverbindlichkeit des Grundgesetzes im Mai 1949. Den bewegten Anfängen des Freistaates Bayern nach dem Ersten Weltkrieg spürt die Dokumentation ʺSchlimmer als das Königreichʺ um 21.00 Uhr nach. Der Film ʺWeimar 1919 – Wiege und Bahre der Demokratieʺ am Samstag, 25. September um 20.15 Uhr erinnert an die erste deutsche Demokratie, die Weimarer Republik. Er verbindet die Spurensuche an den Schauplätzen der Nationalversammlung mit Gesprächen über Demokratie, ihre Chancen und ihre Bedrohung. Um den Anfang vom Ende der Weimarer Republik und damit vorläufig auch der Demokratie in Deutschland geht es in der Dokumentation ʺHerbst 1929 – Schatten über Babylonʺ um 21.00 Uhr.

Nach dem Zusammenbruch des Sozialismus in der DDR sicherten 60 Jahre später die ʺRunden Tischeʺ, an denen Regierung und Bürgerbewegung auf Augenhöhe verhandelten, den geordneten Übergang in die Demokratie. ʺAufbruch zur Demokratie – Runde Tische in der DDRʺ am Sonntag, 26. September um 20.15 Uhr schaut hinter die Kulissen des Zentralen Runden Tischs in Ost-Berlin und erzählt vom demokratischen Aufbruch in Dresden, Leipzig und Halle.

Ein weiterer thematischer Schwerpunkt liegt auf der Einschränkung demokratischer Werte und Freiheiten in unterschiedlichen politischen Systemen und Ländern. Dokumentationen und ein Spielfilm zeigen die Bedrückung der Unfreiheit, aber auch den Kampf Einzelner, sich in der Diktatur zu behaupten.

ʺChina – Zwischen Diktatur und Fortschrittʺ am Montag, 20. September um 20.15 Uhr schildert die Widersprüche zwischen dem Fortschrittsglauben der Menschen einerseits und ihrer ständigen Gängelung durch das autoritäre Regime andererseits. Die Dokumentation ʺKunst gegen Staatsmachtʺ um 21.00 Uhr begleitet den russischen Politkünstler Pjotr Pawlenski, der als Einzelner mit drastischen Aktionen gegen den Staatsapparat kämpft, um der Welt zu zeigen, wie es in seinem Land um Meinungsfreiheit und politische Teilhabe bestellt ist. Terror wegen Mohammed-Karikaturen in Paris, Morddrohungen gegen Comediennes in Deutschland: ʺWie frei ist die Kunst?ʺ um 22.00 Uhr fragt danach, wie es um die Meinungsfreiheit in Zeiten von Einschüchterung und Shitstorms im Netz steht und welche Rolle die sogenannte Cancel Culture dabei spielt.

ʺInside Nordkoreaʺ am Donnerstag, 23. September um 21.00 Uhr ist ein so noch nie gesehenes dokumentarisches Porträt eines Staates, der sich komplett vom Rest der Welt abschottet und in dem unabhängiges Filmemachen unmöglich ist. Geschickt greift der Dokumentarfilm die ständige Überwachung und Zensur auf, legt die propagandistische Inszenierung offen und gibt einen einzigartigen Einblick in das alltägliche Leben der Menschen.

Der nachdenklich stimmende Schwarz-Weiß-Film ʺ1984ʺ aus dem Jahr 1956 nach dem Roman von George Orwell zeichnet am Freitag, 24. September um 20.15 Uhr eine düstere Vision zukünftigen menschlichen Lebens in einem totalitären Überwachungsstaat – mit erschreckenden Parallelen zur heutigen Zeit.

Um Freiheit, Gleichstellung aller Menschen und andere Fundamente und Werte der Demokratie geht es in mehreren Dokumentationen und einem Gespräch.

ʺ60 Minuten Freiheitʺ am Dienstag, 21. September um 21.00 Uhr ist ein unvergleichlicher Film über ein eigentlich unverfilmbares Thema: eine unterhaltsame und tiefgründige Dokumentation über die verschiedenen Facetten des Freiheitsbegriffs. ʺAlle Macht den Minderheiten?ʺ fragt die Reportage aus der Reihe ʺEchtes Lebenʺ um 22.00 Uhr: Niemals zuvor wurde so sehr auf Chancengleichheit, politische Korrektheit und Sprachregelungen geachtet wie heute. Doch während dieser Prozess für die einen noch lange nicht abgeschlossen ist, geht er anderen längst schon zu weit. Gibt es in dieser Debatte Lösungen, die allen gerecht werden?

Wie Diskriminierung funktioniert, zeigt der mehrfach preisgekrönte Dokumentarfilm ʺBlue eyed – Blauäugigʺ über die Workshops der US-amerikanischen Antirassismus-Aktivistin Jane Elliott am Mittwoch, 22. September um 21.00 Uhr. Um 22.30 Uhr diskutieren Dr. Andrea Taubenböck, Geschäftsführender Vorstand der Stiftung Wertebündnis Bayern, die Politikwissenschaftlerin und Europa-Aktivistin Nini Tsiklauri und die Neurowissenschaftlerin Prof. Dr. Maren Urner mit Andreas Bönte im ʺalpha-thema Gesprächʺ über Demokratie und ihre Werte.

Mit unterschiedlichen Merkmalen und Aspekten von Demokratie und persönlichen Erfahrungen setzen sich drei Sendereihen täglich von Montag, 20., bis Freitag, 24. Septemberauseinander: die Reportage-Reihe ʺRESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!ʺ um 19.00 Uhr, das Informationsformat "alpha-demokratie" um 19.30 Uhr und die Interview-Reihe ʺMeine Demokratieʺ nach den Filmen im Hauptabendprogramm.

Die Sendungen im Überblick: Samstag, 18. September 2021



20.15 Uhr: Der König und sein Parlament

Dokumentation, 2018

BR Mediathek: nach Ausstrahlung unbegrenzt verfügbar



21.00 Uhr: Das Volk und seine Macht

Dokumentation, 2018

BR Mediathek: nach Ausstrahlung unbegrenzt verfügbar



Sonntag, 19. September 2021

20.15 Uhr: Aus den Trümmern in die Freiheit

Szenen aus Bayern in der Nachkriegszeit

Dokumentation, 2020



21.00 Uhr: Schlimmer als das Königreich

Die Anfänge des Freistaates Bayern

Dokumentation, 2016



Montag, 20. September 2021



19.00 Uhr: RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!

Versammlungsfreiheit – Was bringt Demonstrieren?

Reportage, 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



19.30 und 22.30 Uhr: alpha-demokratie

2021



20.15 Uhr: China zwischen Diktatur und Fortschritt

Dokumentation, NDR 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



21.00 Uhr: Kunst gegen Staatsmacht

Der russische Künstler Pawlenski

Dokumentation, SWR 2018

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 7 Tage verfügbar



22.00 Uhr: Wie frei ist die Kunst?

Reportage, HR 2020



23.00 Uhr: Meine Demokratie: Rania Mleihi

Interview-Reihe, 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



Dienstag, 21. September 2021



19.00 Uhr: RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!

Meinungsfreiheit – Was man sagen darf und was nicht

Reportage, 2018

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



19.30 und 22.30 Uhr: alpha-demokratie

2021

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



21.00 Uhr: 60 Minuten Freiheit

Dokumentarfilm, 2013

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 28. September verfügbar



22.00 Uhr: Echtes Leben

Alle Macht den Minderheiten?

Reportage, HR 2021

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 12 Monate verfügbar



23.00 Uhr: Meine Demokratie: Fadumo Korn

Interview-Reihe, 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



Mittwoch, 22. September 2021



19.00 Uhr: RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!

Gerechtigkeit – Voraussetzung für die Demokratie

Reportage, 2018

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



19.30 und 23.05 Uhr: alpha-demokratie

Grenzen der gesetzlichen Rente

2021

Gast: Prof. Dr. Friedrich Breyer, Universität Konstanz

Moderation: Birgit Kappel

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



21.00 Uhr: Blue eyed – Blauäugig

Dokumentarfilm, 1996

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 29. September 2021 verfügbar



22.30 Uhr: alpha-thema Gespräch: Demokratie und ihre Werte

Gespräch, 2021

Gäste: Dr. Andrea Taubenböck, Geschäftsführender Vorstand Wertebündnis Bayern, Nini Tsiklauri, Politikwissenschaftlerin und Europa-Aktivistin, und Prof. Dr. Maren Urner, Neurowissenschaftlerin

Moderation: Andreas Bönte

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



23.35 Uhr: Meine Demokratie: Rahel Mann

Interview-Reihe, 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



Donnerstag, 23. September 2021



19.00 Uhr: RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!

Pluralismus – warum die Demokratie von mehr Vielfalt profitiert

Reportage, 2018

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



19.30 und 22.30 Uhr: alpha-demokratie

2021

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



21.00 Uhr: Inside Nordkorea

(Under the Sun)

Dokumentarfilm, Tschechische Republik/Russische Föderation/Nordkorea/Estland 2015

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 30. September 2021 verfügbar



23.00 Uhr: Meine Demokratie: Freya Klier

Interview-Reihe, 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



Freitag, 24. September 2021



19.00 Uhr: RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!

Direkte Demokratie – Chance oder Gefahr für die Demokratie?

Reportage, 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



19.30 und 21.45 Uhr: alpha-demokratie

2021

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



20.15 Uhr: 1984

Spielfilm, Großbritannien 1956

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 1. Oktober 2021 verfügbar



22.15 Uhr: Meine Demokratie: Hans-Jochen Vogel

Interview-Reihe, 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



Samstag, 25. September 2021



20.15 Uhr: Weimar 1919

Wiege und Bahre der Demokratie

Dokumentation, MDR 2019



21.00 Uhr: Herbst 1929 – Schatten über Babylon

Dokumentation, RBB 2019

BR Mediathek: nach Ausstrahlung bis 2. Oktober 2021 verfügbar



Sonntag, 26. September 2021



19.30 Uhr: RESPEKT – Demokratische Grundwerte für alle!

Identitätspolitik – warum wird darüber gestritten?

Reportage, 2021

BR Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



20.15 Uhr: Aufbruch zur Demokratie

Runde Tische in der DDR

Dokumentation, MDR 2019