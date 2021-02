ARD-alpha Themenwoche China

China hat sich seit dem Tod Mao Zedongs vom verarmten Agrarstaat zur aufstrebenden Supermacht entwickelt. Doch das Land hat auch viele Probleme. Was wissen wir über den neuen Global Player? Worauf muss sich die westliche Welt gefasst machen? Unmittelbar vor dem chinesischen Neujahrsfest am 12. Februar gibt eine Themenwoche facettenreiche Einblicke in Geschichte, Gegenwart und Zukunft eines Landes auf dem Sprung an die Weltspitze – von Samstag, 6. Februar, bis Freitag, 12. Februar, täglich in ARD-alpha. Zahlreiche Sendungen stehen nach Ausstrahlung in der BR Mediathek zur Verfügung.