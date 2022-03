30 Jahre nach Beginn des Bosnien-Krieges Themenschwerpunkt zu den Jugoslawien-Kriegen

Der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien in Den Haag sollte die Kriegsverbrechen ahnden, die seit 1991 in den Jugoslawien-Kriegen begangen worden waren. Nie zuvor hatte ein internationales Gericht Kriegsverbrecher aller Seiten verfolgt. Die Dokumentation ʺKrieg vor Gericht – Die Jugoslawien-Prozesseʺ am Samstag, 2. April um 20.15 Uhr blickt auf dieses einzigartige Experiment in der Geschichte der Justiz, bei dem mit Slobodan Milošević sogar ein ehemaliges Staatsoberhaupt vor Gericht gestellt wurde. Doch wie erfolgreich waren die Prozesse? Können sie ein Modell für die Zukunft sein? Lucio Mollicas Film beleuchtet die Widerstände, die den Internationalen Strafgerichtshof bei seiner Suche nach Gerechtigkeit behindert haben, und beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Prozesse auf die beteiligten Menschen. Opfer, Täter und Ankläger kommen zu Wort: u. a. Überlebende der Massenexekutionen von Srebrenica und dem Kosovo sowie Staatsanwälte, die den serbischen Präsidenten Slobodan Milošević und den ehemaligen bosnisch-serbischen General Ratko Mladić angeklagt haben.

Die Jugoslawien-Kriege in den 1990er-Jahren zählen zu den blutigsten Auseinandersetzungen in Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Wie entwickelten sich die verschiedenen Teile des Vielvölkerstaates nach dessen gewaltsamem Ende? Bis heute gärt es in den Ländern des ehemaligen Jugoslawien. Die Angst vor neuer Gewalt treibt die Menschen um. In der Dokumentation ʺWas wurde aus Jugoslawien?ʺ am Sonntag, 3. April um 20.15 Uhr sucht die Regisseurin Gloriana ševerdija nach den Ursachen, die den Boden für die Kriege bereiteten, und fragt nach Gegenwart und Zukunft der Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Ihre Bilanz ist ernüchternd: Der Jugend mangelt es an Perspektiven, an den althergebrachten korrupten Strukturen wird nichts geändert, und der ungelöste Konflikt der 1990er-Jahre befindet sich noch immer in der Dauerschleife.