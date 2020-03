ARD-alpha / Bayern 2 40 Jahre Deutscher Herbst

Montag, 4. September 2017, 9.05 Uhr

radioWissen

Der Deutsche Herbst – Zwischen RAF und Rasterfahndung

Ulrike Meinhof – "Man muss etwas tun! Was tun wir?"



Dienstag, 5. September 2017, 6.05 Uhr, 13.05 Uhr und 17.05 Uhr

radioWelt

Samstag, 30. September 2017, 19.05 Uhr

Zündfunk Playback

Deutschland, Katastrophenstaat. Der Deutsche Herbst im Pop



Der Ausnahmezustand, der im Herbst 1977 herrschte, hat eine ganze Generation von Musikern beeinflusst. Vor allem Künstler, die Ende der 70er-/Anfang der 80er-Jahre zur damals noch schlagerfreien Neuen Deutschen Welle gehörten, haben auf die Ereignisse und Zustände im Deutschen Herbst reagiert. "Abwärts" sangen von Deutschland als Katastrophenstaat, die "Einstürzenden Neubauten" von Krieg in den Städten und die "Deutsch-Amerikanische Freundschaft" (DAF) und "Der Plan" brauchten "keinen Anlass mehr für den Weltaufstand". Auch außerhalb Deutschlands setzte man sich mit der RAF und den Folgen auseinander: Brian Eno brachte Bundesanwalt Horst Herolds Satz "Wir kriegen sie alle" in Endlosrille heraus und Cabaret Voltaire nannten einen ihrer Tracks "Baader Meinhof". Genauso hieß auch die Band, die Luke Haines nach Auflösung der "Auteurs“ gründete.



Dienstag, 3. Oktober 2017, 18.05 Uhr

Ein Land in kriegerischer Hysterie

40 Jahre Deutscher Herbst



In Gesprächen und Essays unternimmt die einstündige Sendung den Versuch, eine deutsche "Psychohistoire noire" zu erkunden: Wie blicken Autoren wie Rainald Goetz (1988 in seinem RAF-Roman "Kontrolliert") und Peter Schneider (1978 im Kursbuch- Essay "Der Sand an Baaders Schuhen") und die Filmemacher von "Deutschland im Herbst" auf die Zeit vor 40 Jahren? Warum gaben sich die Terroristen Tarnnamen aus "Moby Dick" und warum reiste Jean-Paul Sartre damals nach Stammheim? Was sagen die 2016 publizierten Akten der Studienstiftung des deutschen Volkes über ihre einstigen Stipendiaten Horst Mahler, Ulrike Meinhof und Gudrun Ensslin? Und worin bestehen "Die blinden Flecken der RAF" mit denen sich RAF-Forscher Wolfgang Kraushaar 40 Jahre nach dem Deutschen Herbst beschäftigt?



Samstag, 14. Oktober 2017, 13:05 Uhr

Ein heilsamer Schock

Der Deutsche Herbst 1977 aus der Sicht nach 40 Jahren



Als am 18.Oktober 1977 die entführte Lufthansa-Maschine in Mogadischu befreit war und die RAF-Mitglieder Baader, Ensslin und Raspe in Stammheim tot aufgefunden wurden, war dem Autor dieses Features Roderich Fabian, Jahrgang 1957, klar, dass es nur Mord sein konnte. Später sah er das anders. Doch er ist überzeugt: Der Deutsche Herbst war mit diesem Tag eigentlich vorbei und damit die größte innenpolitische Krise. Es folgte eine allmähliche ideologische Abrüstung, Deutschland ist kein Polizeistaat geworden. Doch der Rechtsstaat hatte sich verändert und fast keine der neuen Grundrechtsbeschränkungen wurde wieder aufgehoben. Was bleibt von der biografischen Prägung dieser Zeit, die fast alle heute 60- bis 70-Jährigen gemeinsam haben? Beim Autor war es das kritische Bewusstsein, das permanente Hinterfragen bestehender Macht- und Autoritätsverhältnisse. Auch heute stellen sich vergleichbare kritische Fragen: Im Zeichen einer neuen terroristischen Bedrohung wird wieder aufgerüstet, werden neue Überwachungsgesetze auf den Weg gebracht und der Staat ist erneut dabei, sich zu wandeln.