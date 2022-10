Programm-Aktion von ARD-Wissenschaftsredaktionen und ARD alpha Zur UN-Biodiversitätskonferenz: Themenschwerpunkt Artenvielfalt

Die Erde steht am Beginn des sechsten großen Massensterbens ihrer Geschichte, und das Artensterben geht bis zu einhundertmal schneller voran als in den letzten zehn Millionen Jahren, sagen Forscherinnen und Forscher. Sie warnen vor den Auswirkungen auf unsere Ernährungssicherheit, Gesundheit und Lebensgrundlage. ardalpha.de zeigt im Themenschwerpunkt ʺArtenvielfaltʺ : Ob tapsiger Panda, stinkende Aasblume oder Seestern – jede Tier- und Pflanzenart ist wichtig. Sterben mehrere aus, führt das zu Kettenreaktionen, die das Gleichgewicht von Ökosystemen wie Wald, Wiese oder Meer ins Wanken bringen.

Was sind die fünf entscheidenden Ursachen, die das Artensterben beschleunigen? Wie effektiv sind Artenschutzprogramme? Aber auch: Was können wir sogar auf dem heimischen Balkon tun, um das Gleichgewicht in der Natur zu retten? Antworten auf diese und viele weitere Fragen rund um das Thema Artenvielfalt sind ab sofort auf ardalpha.de zu finden. Das Bildungs- und Wissensportal fasst Artikel, Podcasts, Bildergalerien, Videos und Audios aus den ARD-Wissenschaftsredaktionen zusammen, ergänzt sie durch eigene spannende Inhalte und stellt sie langfristig zur Verfügung.

Auf seinem wöchentlichen Sendeplatz ʺalpha-planetʺ , der dem Leben auf der Erde und ihrer Zukunft gewidmet ist, führt das Fernsehprogramm von ARD alpha montags ab 21.00 Uhr mit einem umfangreichen Programmangebot auf die 15. UN-Biodiversitätskonferenz im Dezember hin. Zu sehen sind Filme über Gefährdung und Schutz der Artenvielfalt in verschiedenen Regionen der Erde. Der Film ʺDer Letzte seiner Artʺ am 10. Oktober dokumentiert zum Beispiel das Wissenschaftsprojekt und den Touristenrummel um den 2018 verstorbenen letzten Nördlichen Breitmaulnashornbullen auf der Erde.

In den Filmen der dreiteiligen britische Doku-Reihe ʺExpedition Galapagos – Rettet das Paradiesʺ, montags am 24. und 31. Oktober sowie am 7. November, erforscht das Expertenteam von Naturfilm-Legende David Attenborough, ob und wie sich Umweltverschmutzung und Klimawandel auf das einzigartige Ökosystem der Inselgruppe auswirken. Ein weiterer Höhepunkt des Programms ist der Sendeabend zu Beginn der UN-Biodiversitätskonferenz: ʺalpha-thema: Artenschutzʺ am Mittwoch, 7. Dezember 2022, ab 21.00 Uhr mit Dokumentationen und einem Expertengespräch zu aktuellen Fragen rund um das Thema Biodiversität.