alpha-thema Unsere Verdauung

Der Darm genießt in der Medizin hohe Aufmerksamkeit. Dafür sorgt nicht nur die weite Verbreitung von Darmerkrankungen, die die Ärzte heilen möchten. Sondern auch die Erkenntnis, dass das Gleichgewicht der rund 100 Billionen Bakterien dort vor vielen Erkrankungen zu schützen vermag – zum Beispiel vor Diabetes, Allergien, Depressionen oder Multipler Sklerose. Sogar als Medikamente werden aufbereitete Darmbakterien inzwischen verabreicht.

Die Reportage "Die Wahrheit über … unseren Darm" um 20.15 Uhr berichtet über den aktuellen Forschungsstand: Das Wohlbefinden des Menschen ist beeinträchtigt, wenn der Darm nicht macht, was er soll. Aber man kann einiges tun, um ihm – und sich – zu helfen. Welche Rolle spielt die Ernährung, und was ist die richtige Ernährung? Wie funktionieren eigentlich die hochgelobten Ballaststoffe? Welche diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten gibt es, wenn der Darm krank ist? Lange galten Probleme mit dem Darm als psychisch bedingt, doch davon ist die Medizin abgekommen.

Das Gespräch "Darm – Das große Tabu" um 21.00 Uhr macht klar: Dieses Organ hat viel mehr Aufgaben als nur die Verdauung. Der Darm wird oft als das zweite Gehirn bezeichnet, weil er eine so wichtige Schaltzentrale für die Gesundheit des Menschen ist. Moderatorin Özlem Sarikaya spricht mit der Dermatologin und Ernährungsmedizinerin Dr. Yael Adler und Professor Dr. Robert Grützmann, dem Direktor der Chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen, darüber, wie Lebensstil und Ernährung dieses größte innere Organ beeinflussen. Die Medizin hat auf diesem Gebiet große Fortschritte gemacht, sodass die Vorsorgeuntersuchungen gleichzeitig auch gute Behandlungschancen gegen den Darmkrebs bieten.

Dr. Heinz-Wilhelm Esser ist "Doc Esser" und erfährt in der Dokumentation "Unser Darm – Gesund, schlank und glücklich mit dem Superorgan?" um 21.30 Uhr eben dies: dass der Darm nicht nur gesund, sondern auch schlank und glücklich machen kann. Etwa zwei Kilo Mikroorganismen tragen wir mit uns herum, und Prof. Paul Enck, Mitbegründer der Neurogastroenterologie in Deutschland, erklärt, wie dieses Mikrobiom tatsächlich die Gefühlswelt beeinflusst. Ernährungsexpertin Anja Tanas zeigt, was dem Darm guttut und welche Nahrungsmittel das Körpergewicht in einer guten Balance halten, während "Doc Esser" ausprobiert, wie sich Fast Food und Fertiggerichte auf den Darm und seinen Gemütszustand auswirken.