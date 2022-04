alpha-Thema Der Trend zur Selbstoptimierung

Extrem-Sportler, Powerjobber und Bio-Hacker betreiben Selbstoptimierung mit zum Teil drastischen Mitteln. Autor Andreas Tieg begegnet in der Reportage "Die Selbstoptimierer" um 21.00 Uhr dem Bio-Hacker Andreas Breitfeld. Er misst und kontrolliert fast alle seine Körperfunktionen. Die Werte beeinflussen, was er isst, wann er schläft und wie viel Sport er treibt. Für Gleichgesinnte betreibt er ein Bio-Hacking-Labor in München, eine Kombination aus Fitness- und Reha-Studio. Seine Themen sind mehr Energie im Alltag, ein höheres Fitnesslevel und mentale Stärke. Der Wunsch nach maximaler Leistungsfähigkeit ist in vielen Berufs- und Altersgruppen vorhanden, wenn auch nicht immer so radikal. Für die Reportage versucht der Autor in einem Selbstversuch seine Leistungsgrenzen zu erweitern. Er beginnt zu trainieren. Doch was, wenn der eigene Ehrgeiz krank macht?