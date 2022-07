Im Fernsehen und auf ardalpha.de Stress lass‘ nach – Thema Regeneration

Nach einer Krankenkassenstudie von 2021 klagt jeder Vierte in Deutschland über Stress – so viele Menschen wie noch nie. Stress gehört für viele von uns zum alltäglichen Leben. Es gibt positiven Stress, der hilft, Höchstleistungen zu vollbringen. Und es gibt den negativen Stress, der zu psychischen und körperlichen Krankheiten führen kann. Wie gehen wir mit Stress um? Wie kommen wir zur Ruhe? Fördern Entspannungstechniken tatsächlich die Regeneration? Um diese Fragen geht es am Mittwoch, 27. Juli 2022, ab 21.00 Uhr bei ʺalpha-thema: Regenerationʺ und in einem Themenschwerpunkt auf ardalpha.de.

Mobbing, Einsamkeit, Überforderung – Stress hat vielfältige Ursachen und Folgen, er kann dick machen, depressiv und vergesslich. Psychiater, Hirnforscher und Therapeuten sehen im Stress sogar eine unterschätzte Todesursache. Wie Stress im Verborgenen wirkt, ab wann er gefährlich wird und wie wir uns vor zu viel Stress schützen können, will Sven Oswald in der Dokumentation ʺDie Wahrheit über... Stressʺ am Mittwoch, 27. Juli 2022, um 21.00 Uhr herausfinden. Dazu stellt er sich einem Stress-Experiment.

Im ʺalpha-thema Gespräch: Das Beste gegen Stressʺ um 21.45 Uhr spricht Mirjam Kottmann mit ihren Gästen darüber, was man gegen Überlastung tun kann. Die Neurowissenschaftlerin und Diplom-Psychologin Dr. Britta Hölzel stellt wissenschaftliche Studien vor, die belegen, dass regelmäßige Achtsamkeitsübungen einen messbar positiven Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Im Studio zeigt sie eine dieser Übungen und lädt zum Mitmachen ein. Dr. med. Robert Willi, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, weiß aus seiner Praxis, wie unterschiedlich Menschen auf Stress reagieren. Er hat wertvolle Tipps parat, wie die Erholung im Urlaub vom ersten Tag an gelingen kann.

Seit ihrem zwölften Lebensjahr praktiziert die Schauspielerin Esther Schweins Yoga. In Indien will sie mehr über die Wurzeln dieser ganzheitlichen Philosophie erfahren. Von Delhi im Norden bis nach Coimbatore im Süden führt die Dokumentation ʺYoga in Indien. Unterwegs mit Esther Schweinsʺ um 22.15 Uhr. Esther Schweins geht der Frage nach, wie in Indien Yoga gelebt wird. Auf der Suche nach Antworten sammelt sie mit Gurus Plastikmüll, lässt sich klangtherapieren, praktiziert Lach- und Upa-Yoga und lernt die älteste Kampfkunst der Welt kennen.

In der ʺmaiLabʺ-Doku ʺYoga wissenschaftlich geprüftʺ um 23.00 Uhr checkt Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim die medizinische Forschung und macht den Praxistest: Wie gesund ist Yoga wirklich? Eignet sich Yoga zur Regeneration?

ardalpha.de fasst als gemeinsames Portal der ARD für Bildung und Wissenschaft zusammen, was man über Stress wissen muss: Wie entsteht Stress, und was bewirkt er im Körper? Mit welchen Methoden lassen sich Stressphasen gut bewältigen – und wie regeneriert man sich danach am besten? Stress schlägt vielen nicht nur aufs Gemüt, sondern auch auf den Magen: ardalpha.de gibt Tipps für eine gesunde Ernährung auch in turbulenten Zeiten.

alpha-thema: Regeneration – Die Sendungen im Überblick: Mittwoch, 27. Juli 2022



21.00 Uhr: Die Wahrheit über... Stress

Dokumentation, RBB 2020



21.45 Uhr: alpha-thema Gespräch: Das Beste gegen Stress

Gespräch, 2022

Gäste: Dr. Britta Hölzel, Neurowissenschaftlerin und Diplom-Psychologin, und Dr. med. Robert Willi, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie

Moderation: Mirjam Kottmann

ARD Mediathek: nach Ausstrahlung 5 Jahre verfügbar



22.15 Uhr: Yoga in Indien. Unterwegs mit Esther Schweins

Dokumentation, WDR 2019

ARD Mediathek: nach Ausstrahlung 30 Tage verfügbar



23.00 Uhr: maiLab: Yoga wissenschaftlich geprüft

Dokumentation, SWR 2018

ARD Mediathek: nach Ausstrahlung bis 3. August 2022 verfügbar